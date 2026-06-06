Carolina Ramírez presentó por primera vez a Sur en redes sociales; ¿dejó ver su carita?

Carolina Ramírez,reconocida por su papel de Yeimy Montoya en la exitosa serie ‘La Reina del Flow’,además de otras producciones, compartió con sus seguidores la llegada de su primer hijo, Sur. En especial porque la artista finalmente reveló la primera imagen junto a su pequeño.

Tres días después de dar a luz, Carolina reapareció en sus historias de Instagram para mostrar la primera fotografía oficial junto a su hijo. En la imagen, se puede ver a la actriz caleña sonriente, con el cabello recogido y mirando con devoción a su bebé, quien descansa sobre su pecho.

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Así mismo, la imagen fue acompañada por un breve: “No existe un lugar mejor”, junto a un corazón verde, reflejando la profunda conexión y felicidad que atraviesa en esta nueva etapa como madre a sus 42 años, hecho que generó muchas reacciones con sus seguidores.



Carolina Ramírez presentó a Sur en redes sociales y enterneció a sus seguidores Foto: imagen de redes sociales

¿Cuándo fue el nacimiento del hijo de Carolina Ramírez?

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Recordemos que Sur nació el pasado martes 2 de junio de 2026 en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, ciudad donde la actriz se encuentra radicada junto a su pareja, el productor y guía Martín Cornide. Un nacimiento que fue celebrado por varios allegados de Carolina Ramírez.

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Según la información compartida por la pareja, el bebé nació con un peso de 4.500 kilogramos y una estatura de 56 centímetros, destacándose además por tener una abundante cabellera. De igual forma, se conoció que ni Carolina o Martín tenían conocimiento del género del bebé.

Tras el alumbramiento, Cornide expresó su emoción en redes sociales describiendo a Sur como su "cachorrito humano" y agradeciendo a sus ancestros y familias por este nuevo integrante. Otro de los mensajes que llegaron tras el nacimiento de Sur, fue el de Carlos Torres, quien interpretó a "Charly Flow".

“Pa’ los que me están felicitando por el hijo de Caro... No respetan”, comentó el actor entre risas, para luego añadir un emotivo mensaje: “Mi Carolina Ramírez, qué emoción que ya tienes a bebé contigo”. Previamente, la actriz ya había aclarado que el bebé no era un "cuarto hijo" de los personajes de la novela, sino fruto de su sólida relación con Martín Cornide.

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