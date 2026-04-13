Actor de La Reina del Flow habla de su experiencia en el Cartucho: “Me dejé llevar”

Andrés Sandoval, famoso por su participación en La Reina del Flow, habló en una reciente entrevista concedida al programa La Red, sobre uno de los episodios más oscuros de su vida, donde llegó a pasar una noche en la Calle del Cartucho, un antiguo sector de alta peligrosidad en Bogotá.

Inicialmente, el actor fue enfático al mencionar que su estancia en dicho lugar respondió a la preparación para un personaje, donde enfático de manera auténtica el papel de un habitante de calle y consideró que realizar trabajo de campo directamente en el epicentro de esa realidad era la mejor opción.

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“Lo primero que pensé es, la mejor forma de crear mi personaje (...) es ir al centro, a la Calle del Cartucho”, explicó el Andrés Sandoval, aunque su permanencia en el sitio fue de solo una noche, admitió que este desafío profesional coincidió con una de las etapas más críticas de su vida privada.



Tanto es así que el actor confesó que sufrió una profunda depresión y el consumo problemático de diversas sustancias. "Me dejé llevar por todos los excesos, habidos y por haber, por todo tipo de sustancias, lo que quieras", confesó abiertamente a este medio de comunicación.

¿Qué más comentó Andrés Sandoval sobre esta situación?

Por otro lado, explicó que los artistas poseen una sensibilidad mucho mayor que puede ser difícil de gestionar ante la presión pública. Tanto es así que, según él, afirmó que a pesar de contar con reconocimiento, dinero y estabilidad económica, llegó experimentar un sentimiento constante de soledad.

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“Tenía todo y no tenía nada”, señaló al referirse a la paradoja de sentirse vacío en la cima de su carrera. Esta crisis lo llevó a enfrentar momentos límite, incluyendo varios intentos de quitarse la vida. El actor recordó episodios de autolesión y un incidente aterrador en el que terminó colgado desde la terraza de un edificio.

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Andrés Sandoval una vez logró reconocimiento, comenzó un camino de transformación enfocado en su salud mental y bienestar emocional. Desde entonces, ha mantenido un proceso terapéutico sistemático basado en la introspección y el acompañamiento psicológico profesional.

Finalmente, el actor celebra 12 años de recuperación continua. "Todavía voy ahí, ahí voy dándole", afirmó, subrayando que el trabajo sobre sí mismo es un compromiso diario.

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