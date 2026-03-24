Revelan quién es el papá del bebé de Mariana Gómez; reconocido productor

La noche del 19 de marzo no fue una función cualquiera en el teatro Casa E Borrero en Bogotá. Mientras el público disfrutaba del espectáculo musical Las Bartenders, la actriz y cantante Mariana Gómez decidió ponerle pausa al guion para compartir la noticia más importante de su vida.

Ante la mirada atónita de los asistentes, un video en la pantalla principal confirmó lo que muchos ya sospechaban al verla: la artista está en la "dulce espera".

Gómez, recordada por su icónico papel de Irma Serna en La Reina del Flow y su protagónico en Arelys Henao: canto para no llorar, no pudo ocultar su emoción.



En un gesto lleno de ternura, mostró su abdomen, dejando ver que su proceso de gestación ya se encuentra en un estado avanzado.



“Hoy tengo un milagro latiendo dentro de mí”, confesó la paisa, desatando una lluvia de aplausos y ovaciones en el teatro.

La noticia saltó de inmediato a las redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 2 millones de personas, Mariana compartió imágenes en blanco y negro que capturan la felicidad de este momento.

Con frases como “el amor es milagroso” y “mi realidad supera lo que algún día soñé”, la actriz agradeció a la vida por este regalo.

Colegas de la industria como Carlos Torres, Carolina Ramírez y Juan Manuel Restrepo no tardaron en sumarse a la celebración con mensajes cargados de cariño.

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Aunque durante los primeros días Mariana prefirió mantener la identidad del padre en total reserva, el misterio llegó a su fin de la manera más romántica posible.

Durante la que sería su última función en la obra, la actriz decidió que era momento de presentar oficialmente al "hombre maravilloso" que la ha acompañado en este camino.

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Se trata de Rodrigo Trujillo, un profesional que, aunque no suele estar frente a las cámaras como Mariana, es una figura muy respetada detrás de ellas.

Trujillo se desempeña como productor y realizador en la industria audiovisual. Su trayectoria incluye participaciones en proyectos de gran envergadura con compañías como Caracol Televisión y Dynamo, donde ha ejercido roles como director de casting y asistente de dirección.

El momento de la revelación fue digno de una película: Rodrigo se acercó al escenario y selló el anuncio con un amoroso beso frente a todo el público.

Lo más especial del encuentro fue la presencia de la familia, ya que tanto los padres de Trujillo como los de Gómez estaban presentes en la función, apoyando a la pareja en este cierre de ciclo profesional y comienzo de una nueva etapa personal.

Actualmente, Rodrigo Trujillo también se dedica al ámbito académico, compartiendo su experiencia a través de talleres para actores donde busca conectar el oficio con la "magia" y terapias alternativas.

Aunque la pareja se ha mostrado muy tranquila y emocionada, los rumores no se detienen.

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Según trascendió en programas de entretenimiento, se dice que podrían estar esperando una niña, aunque este detalle aún no ha sido confirmado oficialmente por los futuros padres.

Por ahora, Mariana Gómez se tomará un tiempo para cuidar de su salud y la de su bebé, dejando en pausa su apretada agenda laboral que recientemente incluyó el estreno de La Influencer en Netflix.

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Lo que es seguro es que este "milagro", como ella lo llama, ha llegado para transformar su mundo por completo.

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