Así reaccionó el esposo de Laura Tobón al enterarse de su embarazo; todo quedó en video

La reconocida presentadora y modelo Laura Tobón volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras anunciar que se convertirá en madre por segunda vez. Al anuncio, realizado el pasado 9 de junio, se sumó la publicación de un emotivo video que muestra el momento exacto en que su esposo se entera de la noticia.

Fiel a su estilo, Tobón decidió compartir la noticia con su esposo de una manera especial. Para evitar sospechas, la influenciadora organizó una dinámica en la que pretendía mostrarle los nuevos empaques para su marca de vestidos de baño.

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Sin embargo, la sorpresa real se encontraba en el interior de una de las bolsas, una prueba de embarazo con resultado positivo. En las imágenes se observa a su pareja Álvaro Rodríguez impactado con lo que encontró.



Al descubrir el contenido del paquete, su primera reacción fue de incredulidad, exclamando: “¿Ya? ¿Pero cómo?”. Tras el asombro inicial, el empresario mostró su faceta más protectora y afectiva, preguntándole a Tobón sobre su estado emocional: “¿Estás feliz, estás tranquila, estás nerviosa? Jesús”.

La revelación no sólo provocó lágrimas de emoción en la presentadora, sino que también dio lugar a palabras profundas por parte de Rodríguez. En un momento de cercanía captado por la cámara, el empresario expresó: “Siento más amor ahora que siempre, ahora no me vas a dejar solo porque viene otro bebé”.

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¿Cómo está conformada la familia de Laura Tobón?

El nuevo bebé de Laura Tobón llegará más de cuatro años después del nacimiento de su primogénito, Lucca, quien nació el 29 de diciembre de 2021. Desde entonces, el niño se ha convertido en una figura recurrente en las redes sociales de sus padres.

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De hecho, tras el anuncio del embarazo, numerosos seguidores de la pareja han solicitado que compartan un video con la reacción de Lucca al enterarse de que tendrá un nuevo hermano o hermana.

Álvaro Rodríguez, además de ser el esposo de la presentadora, ha desarrollado una destacada trayectoria en el mundo empresarial colombiano. Es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Economía y Logística obtenida en los Países Bajos.

Por su parte, Laura Tobón continúa consolidando su carrera en los medios de comunicación y el emprendimiento. La llegada de este nuevo integrante ocurre en un momento de plenitud tanto personal como profesional para la pareja, que hasta ahora ha recibido cientos de mensajes de felicitación por parte de amigos, colegas y seguidores.