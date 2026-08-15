¿Energías bajas en casa? Truco del Profesor Salomón para protegerte tras terremoto

El Año Ombligo no solo trae movimientos telúricos; también mueve una gran cantidad de energías que pueden afectarte directamente.

Para el Profesor Salomón, es fundamental que sepas cómo canalizar estas fuerzas y proteger tu entorno de lo que él llama "gregores" o entidades de rabia, falta de fe y tristeza que se despiertan tras tragedias como los terremotos.

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Por suerte, propone dos rituales muy sencillos con elementos que ya tienes en casa: agua y sal.

¿Cómo hacer el ritual del vaso de agua al mediodía?

Este ritual se basa en la capacidad de las moléculas del agua para guardar información. Salomón recomienda que, justo al mediodía, tomes un vaso con agua y lo "direcciones" con tu intención.

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Para hacerlo, debes hablarle al líquido en voz alta: "Bebo esta agua para que traiga a mi cuerpo la tranquilidad, la armonía y la paz que necesito a partir de ahora".

Es vital que no pidas cosas materiales (dinero o parejas); el objetivo de este momento es el desprendimiento de lo que te estorba, como el odio, el miedo o la enfermedad.

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Al beberla, el agua fluye por tu cuerpo llevando ese mensaje de paz y sanando tu mente y espíritu.

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¿Para qué sirve poner una cruz de sal en la puerta?

La sal ha sido considerada la gran protectora desde la antigüedad. El Profesor Salomón sugiere colocar una cruz de sal (preferiblemente marina, aunque la común también sirve) en el piso, justo en la entrada de tu casa.

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Este ritual sirve como un escudo contra las entidades y energías bajas que se mueven durante fenómenos como los eclipses o los grandes terremotos.

La instrucción es clara: haces la crucecita en el piso, la dejas ahí y, al día siguiente, la disuelves con agua.

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Este acto simbólico busca bloquear sentimientos negativos que se despiertan en el ambiente tras los sismos, ayudándote a mantener una fortaleza interna y una conciencia despierta para enfrentar cualquier situación.

Estos rituales son herramientas para que tú, como individuo, puedas transmutar el dolor o la incertidumbre en ayuda y esperanza. En este ciclo hacia el 2030, mantener tu espacio limpio de malas vibras es un paso clave para vivir la transformación del Año Ombligo con armonía y sin sucumbir al pánico colectivo.

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