Profesor Salomón revela a qué santo hay que orarle para conseguir casa propia

La aspiración de comprar una casa es uno de los sueños más profundos y, a menudo, el más desafiante en el camino material.

En una reciente aparición, el Profesor Salomón, con más de 45 años de experiencia acompañando trayectorias espirituales, abordó directamente esta preocupación, ofreciendo una guía específica y una recomendación celestial para aquellos que buscan adquirir su propia vivienda.

Este consejo surge a partir de la consulta de una oyente de El Klub de La Kalle, Milet Caurera, quien preguntó si este año podría emprender y comprar su casa, a pesar de las complicaciones.



El Profesor Salomón explicó que, para la consultante nacida en el año de la Serpiente, 1989, el presente año resulta ser un periodo de desafíos al estar enfrentando su propio año, lo que hace difícil la consecución de grandes metas como la compra de una casa.

Por prudencia, el experto le aconsejó esperar, ya que la oportunidad ideal para lograr sus objetivos se presentará en el año 2026, regido por la energía del Caballo.

No obstante, la paciencia no significa inacción, y es aquí donde entra la guía espiritual práctica. El Profesor Salomón reveló la figura celestial a la que se le debe pedir ayuda específica en temas de vivienda: Santa Marta.

Según el profesor, él mismo es un devoto de Santa Marta y ha notado su presencia y protección en distintas formas en su vida personal y profesional. En la tradición de la fe, Santa Marta tiene una gran conexión con la posibilidad de conseguir una vivienda, por lo que su intercesión es clave en esta búsqueda.

El rol de la Santa es interceder ante el universo para que se consiga la casa anhelada, pues ella no realiza milagros directamente, sino que ayuda a gestionar el deseo ante el poder divino.

El camino hacia la abundancia material, sea una casa o un vehículo, requiere más que solo la petición. El Profesor Salomón insiste en que el verbo tiene poder, y lo que se dice o se piensa tiene la capacidad de volverse realidad.

Si una persona piensa en pequeño y pide un "ranchito" o una "carrita," el universo responde a esa escala. Por ello, el primer paso para manifestar una vivienda grande es pensar en grande, visualizando una "mansión" o "mi casa".

Esta mentalidad debe ir acompañada de la Ley de Atracción y la acción física. Para atraer lo que se desea, como un carro o una casa, el profesor aconseja vivir la experiencia: la persona no debe solo mirar desde la vitrina, sino atreverse a ir al concesionario, subirse al vehículo y preguntar su precio.

Este acto de visualización activa la fe y la intención, que son cruciales para el éxito. La actitud y la fe en que se harán las cosas son el motor para que funcionen los rituales y las peticiones.

Además de la fe, la disciplina es un factor esencial en la vida, especialmente para aquellos que, como el signo Virgo (el signo del profesor), están regidos por el orden. Virgo tiene la intuición y el orden que ayudan a otros a generar riqueza.

Para quienes desean manifestar estabilidad y prosperidad, deben recordar que el crecimiento exige independencia y emprendimiento. Las personas que no apuesten por la independencia no conseguirán riqueza.

Finalmente, el profesor Salomón ofrece una frase para alinearse con los deseos más elevados, asegurando que se está en el lugar correcto para recibirlos:

"Señor, permíteme estar en el lugar correcto con la gente precisa en el tiempo indicado". Al repetir esta frase diariamente, la persona se equivoca muy poco, pues está pidiendo lo que necesita para ser feliz.

