Apagan vida de mujer trans en Bogotá luego de salir de un bar; habría sido con un palo

El silencio de la madrugada en el barrio Florida Blanca fue interrumpido por un lamentable acto que dejó consternada a la ciudadanía. Catia, una mujer trans, fue el blanco de un ataque directo y despiadado mientras compartía un momento cotidiano con una amiga.

Los hechos, que ocurrieron en la intersección de la Carrera 91 con Calle 68, dibujan un panorama desolador sobre la seguridad en las vías públicas de la ciudad.

Según los reportes oficiales, la víctima había pasado las últimas horas de la noche anterior departiendo en un establecimiento nocturno de la zona.



Pasada la medianoche, decidió sentarse en un andén junto a una compañera para conversar, sin sospechar que dos sujetos a bordo de una motocicleta ya seguían sus pasos.

Sin mediar palabra alguna, uno de los agresores descendió del vehículo empuñando un objeto contundente, descrito preliminarmente como un madero grueso, y descargó una violencia letal sobre la joven.

El fallecimiento de Catia no puede ser visto como un incidente aislado en las crónicas judiciales de Bogotá. La saña del ataque y la forma en que los perpetradores huyeron del sitio tras propinarle múltiples golpes mortales sugieren un nivel de intolerancia que las organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera persistentes.

Tras la agresión, la joven quedó tendida en la vía pública, mientras su acompañante, quien resultó ilesa, se convirtió en el testigo principal para alertar a las autoridades.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ha asumido la responsabilidad de esclarecer este crimen.

Aunque hasta el momento no se han reportado capturas, los investigadores se encuentran analizando cámaras de seguridad y recolectando testimonios en el sector para identificar a los responsables.

Una de las líneas de investigación más fuertes, según se ha informado, no descarta que se trate de un crimen motivado por el prejuicio, una categoría que enmarca la violencia sistemática contra las personas con identidades de género diversas.

La Defensoría del Pueblo reveló datos que exigen una intervención inmediata: solo entre enero y octubre de 2025, se atendieron 258 casos de violencias por prejuicio contra personas trans y no binarias en el país, lo que evidencia un incremento crítico frente a periodos anteriores.

Por su parte, el año 2024 cerró con la cifra de 175 asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ en Colombia.

Bogotá, desafortunadamente, se ha consolidado como un punto crítico para estas agresiones, concentrando aproximadamente el 30 % de estos hechos a nivel nacional.

Las mujeres trans, como Catia, se encuentran en el grupo de mayor riesgo, enfrentando no solo la discriminación social, sino una violencia física que, en casos como este, resulta irreversible.

Este suceso encendió las alarmas de diversos colectivos sociales que exigen justicia y celeridad en el proceso judicial. La impunidad en estos casos solo sirve para perpetuar un ciclo de miedo que confina a las personas trans a los márgenes de la seguridad urbana.