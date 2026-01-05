Publicidad

Reportan fallecimiento de una colombiana durante el operativo contra Nicolás Maduro

La ciudadana colombiana llevaba varios años en Venezuela cuando escuchó las explosiones y fue alcanzada por un proyectil.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 se llevó a cabo la operación "Resolución Absoluta". La cual resultó en la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Por lo cual, horas después se dio a conocer que estos bombardeos fallecieron varias personas.

The New York Times, medio que habló con un alto funcionario venezolano, se estima que al menos 40 personas perdieron la vida, entre las que se encuentran tanto civiles como militares. Por su parte, la organización Médicos Unidos de Venezuela informó que al menos 90 heridos.

Puedes leer: Salen a la luz las cifras de fallecidos y heridos en el operativo contra Nicolás Maduro

Recientemente, el medio de comunicación El Heraldo dio a conocer que una mujer colombiana perdió la vida en este bombardeo. El nombre de esta chica según el medio citado era Yohana Rodríguez, de 45 años que al escuchar los aviones y los estruendos salió junto a su hija a ver lo ocurrido.

¿Cómo perdió la vida Yohana Rodríguez en el operativo contra Nicolás Maduro?

Se conoció que la casa de Yohana se encontraba en el municipio de El Hatillo, en el Estado d

e Miranda, la cual estaba ubicada muy cerca de una de las antenas que fueron objetivo del ejército de Estados Unidos, por lo que fue alcanzada por uno de estos proyectiles y perdió la vida.

Puedes leer: Reemplazo de Maduro ya fue advertido por Marco Rubio: “palancas de presión”

Por otro lado, su hija Ana Corina, de 22 años, resultó herida por lo que fue trasladada a un centro hospitalario más cercano, con el fin de tratar las lesiones ocasionadas por la explosión de este artefacto.

Recordemos que las zonas que atacó Estados Unidos en el operativo contra Nicolás Maduro fueron bases militares y antenas, como fue el caso del Fuerte Tiuna, Base aérea La Carlota y la Base aérea El Libertador.

Cabe destacar que la familia de la chica en Cartagena conoció de inmediato este lamentable resultado, debido a que en medio de las explosiones, la hija de Yohana alcanzó a llamar a Colombia y dijo: “Nos están matando, mataron a mi mamá, no sé qué pasa pero creo que no nos veremos más”.

De igual forma, el medio agregó que las dos mujeres iban a volar a Colombia en diciembre para pasar las festividades junto a su familias. Sin embargo, debido a las tensiones que hubo en los últimos días decidieron quedarse en Venezuela, tanto es así que habían tomado la decisión de correr el viaje para febrero.

Mira también: Sale a la luz primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

