Reemplazo de Maduro ya fue advertido por Marco Rubio: “palancas de presión”

Tras la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una serie de advertencias contundentes dirigidas a Delcy Rodríguez, quien fue señalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para asumir la presidencia encargada en este periodo de transición.

El mensaje central de Rubio, expresado durante una entrevista en el programa "Face the Nation" de CBS News, es de una diplomacia condicionada. El funcionario detalló que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a trabajar con los líderes actuales de Venezuela, pero deben tomar las mejores decisiones. Sin embargo, este fue enfático al advertir que, de no hacerlo, Estados Unidos mantendrá y aplicará "múltiples palancas de presión".

Puedes leer: Cuánto cuesta el outfit de Nicolás Maduro cuando fue arrestado; usuarios ya lo buscan



Por otro lado, Rubio delineó objetivos específicos que condicionarán la relación con el gobierno actual de Venezuela, en donde mencionó que una de las prioridades absolutas es detener el flujo de drogas hacia el norte, así mismo, recalcó que no permitirá la llegada de más pandillas al territorio estadounidense.



Asimismo, explicó que Washington buscará que la industria del petróleo en Venezuela deje de beneficiar a los "piratas" y adversarios de EE. UU., para que los recursos lleguen directamente al pueblo venezolano.



¿Qué otro mensaje emitió Marco Rubio al reemplazo de Maduro?

Marco Rubio justificó este cambio de postura señalando que Nicolás Maduro era una persona con la que "no se podía trabajar", y lo acusó de no haber respetado nunca los acuerdos alcanzados y de haber rechazado múltiples ofertas para abandonar el poder.

El jefe de la diplomacia estadounidense también aclaró la naturaleza de la intervención de su país; al punto que afirmó que Venezuela no se compará como escenarios de "Libia, Irak ni Afganistán", afirmando que la misión en este caso es "muy diferente".

Puedes leer: Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?

Publicidad

Aunque describió la posibilidad de un despliegue de tropas como una "obsesión de la opinión pública", reconoció que es una opción que el presidente Trump no puede descartar públicamente.

Por el momento, la herramienta principal de control es el bloqueo petrolero, el cual otorga a Estados Unidos una "influencia considerable" sobre el curso de los acontecimientos políticos en el país caribeño. Esto se suma a la advertencia previa de Donald Trump, quien sugirió que si Delcyu no coopera, podría pagar un precio incluso "mayor que el de Maduro".

