Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?

Salió a la luz la última entrevista de Nicolás Maduro, realizada apenas días antes de su captura en Caracas por Estados Unidos este 3 de enero, la cual tomó mayor una relevancia; esto debido a que durante este diálogo en formato pódcast, el mandatario compartió varias opiniones sobre Estados Unidos, Colombia y más país.

La entrevista fue conducida por el periodista Ignacio Ramonet. En esta oportunidad, Maduro propuso un formato "itinerante", en el cual él mismo conducía un vehículo por puntos emblemáticos de la capital venezolana, como el Palacio de Miraflores, la Avenida Bolívar, Los Próceres y la parroquia El Valle.

Durante el trayecto, Maduro estuvo acompañado por su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. A lo largo de la conversación, el mandatario abordó temas como el crecimiento económico y lo que denominó una "guerra cognitiva" mediática contra su gestión.



Cabe destacar que uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la mención directa a Colombia en relación a una de las problemáticas más complejas de este país. Donde mencionó que Venezuela es una “víctima” y sostuvo que toda las drogas de la región se producen allá y que su política ante esta situación era la mejor.

¿Qué mencionó Maduro con relación a Estados Unidos?

Por otro lado, Maduro denunció una supuesta amenaza naval y militar que se habría extendido por 28 semanas. Según sus declaraciones, el objetivo del gobierno estadounidense era aplicar la Doctrina Monroe para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, específicamente el petróleo, el oro y las tierras raras.

A pesar de esto, Maduro reveló haber mantenido una conversación telefónica de diez minutos con Donald Trump el 21 de noviembre de 2025. La cual la calificó como un intercambio "respetuoso" y "cordial".

Para el futuro cercano, Maduro había bautizado al 2026 como el "año del Reto Admirable", proyectando una consolidación de la paz y la superación de problemas económicos. Sin embargo, todo cambió este sábado 3 de enero de 2026, cuando fue detenido junto a su esposa en un operativo estadounidense.

Tras su captura, Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos presentados por la fiscal general de EE. UU.

