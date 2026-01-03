Publicidad

Nayib Bukele se burla de la captura de Nicolás Maduro tras operativo de Estados Unidos

Nayib Bukele se burla de la captura de Nicolás Maduro tras operativo de Estados Unidos

El presidente de El Salvador compartió un mensaje en el que se refiere a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Nayib Bukele se burla de la captura de Nicolás Maduro tras operativo de Estados Unidos
Nayib Bukele se burla de la captura de Nicolás Maduro tras operativo de Estados Unidos, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos este sábado 3 de enero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, usó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido, en donde usó un vídeo antiguo en el que el líder venezolano se refería al presidente de aquel entonces, Salvador Sánchez Cerén.

La grabación compartida por Bukele revive el momento en donde Maduro le envió un mensaje cargado de descalificaciones, a quien acusaba de intentar “dividir” la relación histórica entre ambos países. Además de que Estados Unidos no podrá contra la fuerza armada de Venezuela.

Puedes leer: "Nosotros vamos a manejar el país": Trump sobre lo que sucederá con Venezuela

Así mismo, explicó que El Salvador debía estar tranquilo porque según él “ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele” iba a romper los lazos entre ambas naciones. Donde además en ese discurso, el líder de venezuela explicó que “el que se mete con nosotros se secará, se secará”.

Junto al video, el presidente de El Salvador compartió una imagen donde se ve al exmandatario venezolano esposado y custodiado dentro de un avión, representación simbólica que rápidamente generó miles de comentarios y reacciones en redes sociales por este mensaje.

¿Cómo reaccionaron las personas al mensaje de Bukele?

Tras la publicación de Nayib Bukele, muchos usuarios escribieron mensajes de apoyo al presidente salvadoreño y varias expresiones contra el régimen venezolano. Así mismo, varios decidieron escribir mensajes resaltando la forma en la que el mandatario se refirió a esta situación.

“Te amamos, Nayib, ojalá alguien como tú en República Dominicana”, mientras otros señalaron que su figura sería “indispensable en la transición” venezolana y en “el retorno de la libertad”. Hasta el punto que otros cibernautas señalaron que ojalá alguien como él gobernará Venezuela.

Puedes leer: Petro lanza un mensaje contundente a EE.UU. tras la captura de Maduro

Por otro lado, durante una rueda de prensa Donald Trump aseguró que Washington dirigirá la nación sudamericana hasta que se logre establecer una "transición segura, adecuada y sensata". Esto con el fin de recuperar todo el tiempo perdido en Venezuela.

Sumado a esto, explicó que uno de los deberes con este país es lograr la reactivación energética. Tanto es así que según él las empresas petroleras de Estados Unidos entrarán al país para invertir “miles de millones de dólares” para recuperar una infraestructura “muy dañada”.

Mira también: Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela

