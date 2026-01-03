Petro lanza un mensaje contundente a EE.UU. tras la captura de Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió este sábado un comunicado en el que se pronunció sobre los recientes reportes de explosiones y actividad aérea inusual en Venezuela, hechos que han generado alarma tanto en la región como a nivel internacional. Petro expresó su profunda preocupación por la situación y destacó la importancia de preservar la paz y la seguridad en la frontera colombo-venezolana.

En su mensaje, el mandatario reafirmó que Colombia mantiene un compromiso irrestricto con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre los cuales destacan el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, y la resolución pacífica de las controversias internacionales. Petro señaló que cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil es rechazada por su gobierno.

Palabras de Gustavo Petro por la captura de Maduro

El presidente colombiano hizo un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos. Además, explicó que el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas preventivas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera y atender posibles necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes.

Petro también enfatizó la importancia de mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promover iniciativas multilaterales y regionales que garanticen la verificación objetiva de los hechos y la preservación de la paz y la seguridad regional. El mandatario concluyó su pronunciamiento reiterando la convicción de Colombia de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier confrontación armada, y cerró con un mensaje de protección hacia el pueblo venezolano y latinoamericano.

La declaración de Petro llega en un momento de máxima tensión, luego de los reportes de explosiones y sobrevuelo de aeronaves en Caracas, hechos que han causado alarma en la población y preocupación internacional. Con este pronunciamiento, Colombia busca mantener un rol activo en la preservación de la estabilidad regional y la protección de la población civil, al tiempo que promueve el diálogo y la diplomacia como mecanismos para evitar un escalamiento del conflicto.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026