La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 una operación militar de gran escala lanzada por el gobierno de los Estados Unidos irrumpió en territorio venezolano, resultando en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El propio Donald Trump, presidente de la nación norteamericana, fue el encargado de confirmar el éxito del operativo a través de su red social, detallando que ambos fueron capturados y trasladados fuera del país.

El estruendo de las explosiones se sintió con fuerza en Caracas y diversos estados del país durante las primeras horas del día. Antes de ser aprehendido, Maduro alcanzó a denunciar ante la agencia EFE lo que calificó como una “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual” y decretó un estado de conmoción exterior.



¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Nicolás Maduro?

Lo que para muchos fue una sorpresa estratégica, para el mundo del esoterismo fue la culminación de advertencias precisas. La reconocida astróloga Mhoni Vidente ya había puesto fecha al destino del mandatario.



Días antes del ataque, aseguró que "antes del 10 de enero" Maduro saldría huyendo, acorralado por el abandono de sus aliados más cercanos. Según la vidente, el quiebre interno sería definitivo: “La gente lo dejó solo, los militares lo declaran no servible”, vaticinando además un golpe de Estado y el ascenso de María Corina Machado.

Esta atmósfera de inevitabilidad también fue alimentada por Bis La Médium. Apenas tres días antes de la operación, el 31 de diciembre de 2025, durante una transmisión desde Times Square para Univision, la vidente cubanoamericana fue tajante ante la pregunta de ciudadanos venezolanos sobre el futuro de su nación: “Venezuela va a ser libre”.

Su predicción, que hoy resuena en las calles de Caracas, aseguraba que la estabilidad llegaría finalmente a la región.

Mientras el pueblo venezolano comenzaba a marchar en las calles de la capital tras los bombardeos, la comunidad internacional reaccionaba con asombro y cautela. Rusia, aliado histórico del gobierno de Maduro, condenó enérgicamente el ataque, exigiendo explicaciones inmediatas a Washington y manifestando una extrema preocupación por la violación del derecho internacional.

Por su parte, el gobierno de Venezuela, antes de la captura total de su cúpula, calificó el acto como una “violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”.

En el ámbito regional, el mensaje del presidente argentino Javier Milei también se hizo eco en medio de la cobertura mediática que seguía minuto a minuto el desenlace de la crisis.

El vacío de poder generado por la captura de Maduro plantea ahora interrogantes legales profundas. Según el marco jurídico venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez debería asumir el mando, aunque en las primeras horas tras el ataque su paradero y la confirmación de su cargo seguían siendo una incógnita.

