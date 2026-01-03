Vladimir Padrino aparece luego de caída de Maduro y pide formar un “muro de resistencia”

En una alocución dirigida a la nación y a la comunidad internacional, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó como una “invasión extranjera” y la “más criminal agresión militar” la operación ejecutada por las fuerzas de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026 donde se dio la captura de Nicolás Maduro.

Dicho pronunciamiento se produjo poco después de que el gobierno de Donald Trump confirmara la captura y extracción de Nicolás Maduro del territorio venezolano, por lo cual López explicó que en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), describió los hechos como el “ultrajes más grande que ha sufrido el país”.

Adicionalmente, explicó que la operación militar no se limitó a objetivos estratégicos, sino que incluyó el uso de helicópteros de combate que dispararon misiles y cohetes contra zonas residenciales de la población civil. Estos ataques ocurrieron de forma simultánea a reportes de múltiples explosiones, sobrevuelo de aeronaves militares y un apagón generalizado en la ciudad de Caracas.



El ministro acusó directamente a la administración de Donald Trump de violar la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Durante su intervención, Padrino rechazó la narrativa de que la acción militar estuviera enmarcada en una lucha contra el narcoterrorismo.



¿Qué más explicó Vladimir Padrino tras la captura de Nicolás Maduro?

Sumado a lo anterior, el ministro de Defensa explicó que esta agresión responde a una “insaciable codicia” por las riquezas naturales del país y constituye un ataque directo al derecho de autodeterminación. Pero, tras este ataque Venezuela elevó una protesta ante organismos multilaterales internacionales.

Como respuesta inmediata a la intervención, Padrino anunció el decreto de un Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. Esta figura legal permite activar la plenitud de las capacidades operacionales de la FANB para enfrentar la amenaza extranjera. Así mismo, hizo un llamado para que la población y los soldados arman un muro de resistencia.

Finalmente, el funcionario instó a los ciudadanos a evitar el pánico y el caos, argumentando que la desesperación es una herramienta que favorece a las fuerzas invasoras. “La cordura es el escudo de la patria”, afirmó, reiterando que, aunque Venezuela tiene una vocación de paz, no renunciará a su herencia histórica de lucha por la libertad, por lo cual, tomaran medidas ante esta situación.