Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
SALARIO MÍNIMO EN EMPRESAS
CASO ZULMA GUZMÁN
NOVIA DE RICHARD RÍOS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Nicolás Maduro ya fue extraditado a EE.UU. tras ser capturado; confirma Donald Trump

Nicolás Maduro ya fue extraditado a EE.UU. tras ser capturado; confirma Donald Trump

Trump asegura que capturó a Maduro y lo sacó de Venezuela: ¿se termina el régimen?

capturan a Maduro
Trump afirma capturar a Maduro
Imágenes de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante la madrugada de este sábado 3 de enero que su gobierno realizó un “ataque de gran escala” en Venezuela, en el que, según su versión, habrían sido capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y trasladados fuera del país.

Trump aseguró que la operación se llevó a cabo sobre instalaciones militares y estratégicas en Venezuela y que tuvo como objetivo neutralizar al liderazgo del gobierno venezolano. Según el mandatario, la misión fue exitosa y Maduro ya no se encuentra en territorio venezolano.

El anuncio, que causó un profundo impacto internacional, no ha sido acompañado por pruebas verificables ni confirmado de manera independiente. Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni organismos internacionales han podido verificar la presencia o traslado de Maduro fuera del país.

Lee también:

  1. "Petro estaba más que enmarihuanado": María Fernanda Cabal sobre tensiones con Trump
    "Petro estaba más que enmarihuanado": María Fernanda Cabal sobre tensiones con Trump
    Foto: La Kalle y AFP
    Nación

    "Petro estaba más que enmarihuanado": María Fernanda Cabal sobre tensiones con Trump

  2. Mhoni Vidente hizo seria predicción sobre el presidente de los Estados Unidos Donal Trump
    Mhoni Vidente hizo seria predicción sobre el presidente de los Estados Unidos Donal Trump
    /Fotos: captura de pantalla Youtube y Getty Images
    Internacional

    Mhoni Vidente hace impactante predicción sobre presidente de EE.UU. Donald Trump; ¿morirá?

Reacción del gobierno venezolano

El gobierno de Venezuela rechazó de inmediato la versión de Estados Unidos. A través de voceros oficiales, calificó los hechos como una “grave agresión militar” que constituye una violación a la soberanía del país y al derecho internacional.

Nicolás Maduro, según reportes, se mantiene en Caracas y ha exigido pruebas de vida, rechazando la afirmación de captura. Además, las autoridades venezolanas anunciaron un estado de emergencia nacional y reforzaron la seguridad en las principales instalaciones estratégicas del país.

La tensión generada por las declaraciones de Trump se suma a la confusión provocada por las explosiones y sobrevuelo de aviones reportados en Caracas durante la madrugada, hechos que generaron alarma entre la población civil.

Publicidad

Diversos líderes regionales y organismos internacionales expresaron preocupación por la situación. Se han solicitado reuniones urgentes de la OEA y la ONU para verificar los hechos y evitar un posible escalamiento del conflicto en la región.

Hasta el momento, la información continúa siendo fragmentaria y se espera que en las próximas horas se clarifiquen los detalles sobre la operación reportada por Estados Unidos, así como la ubicación y estado de Nicolás Maduro y su esposa.

Publicidad

La declaración de Trump ha generado un amplio debate político y mediático sobre las implicaciones de esta supuesta operación militar en Venezuela y su impacto en la estabilidad de América Latina.

Te puede interesar

  1. Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder
    Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder

  2. Sabrina Carpenter, cantante y compositora estadonidense
    Sabrina Carpenter se pronuncia sobre polémico video de la Casa Blanca
    Farándula

    Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Donald Trump

Nicolás Maduro

Venezuela

Estados Unidos