Nicolás Maduro ya fue extraditado a EE.UU. tras ser capturado; confirma Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante la madrugada de este sábado 3 de enero que su gobierno realizó un “ataque de gran escala” en Venezuela, en el que, según su versión, habrían sido capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y trasladados fuera del país.

Trump aseguró que la operación se llevó a cabo sobre instalaciones militares y estratégicas en Venezuela y que tuvo como objetivo neutralizar al liderazgo del gobierno venezolano. Según el mandatario, la misión fue exitosa y Maduro ya no se encuentra en territorio venezolano.

El anuncio, que causó un profundo impacto internacional, no ha sido acompañado por pruebas verificables ni confirmado de manera independiente. Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni organismos internacionales han podido verificar la presencia o traslado de Maduro fuera del país.



Reacción del gobierno venezolano

El gobierno de Venezuela rechazó de inmediato la versión de Estados Unidos. A través de voceros oficiales, calificó los hechos como una “grave agresión militar” que constituye una violación a la soberanía del país y al derecho internacional.

Nicolás Maduro, según reportes, se mantiene en Caracas y ha exigido pruebas de vida, rechazando la afirmación de captura. Además, las autoridades venezolanas anunciaron un estado de emergencia nacional y reforzaron la seguridad en las principales instalaciones estratégicas del país.

La tensión generada por las declaraciones de Trump se suma a la confusión provocada por las explosiones y sobrevuelo de aviones reportados en Caracas durante la madrugada, hechos que generaron alarma entre la población civil.

Diversos líderes regionales y organismos internacionales expresaron preocupación por la situación. Se han solicitado reuniones urgentes de la OEA y la ONU para verificar los hechos y evitar un posible escalamiento del conflicto en la región.

Hasta el momento, la información continúa siendo fragmentaria y se espera que en las próximas horas se clarifiquen los detalles sobre la operación reportada por Estados Unidos, así como la ubicación y estado de Nicolás Maduro y su esposa.

La declaración de Trump ha generado un amplio debate político y mediático sobre las implicaciones de esta supuesta operación militar en Venezuela y su impacto en la estabilidad de América Latina.