Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
¿ANUEL CONFIRMA QUE TIENE VIH?
REENCUENTRO DE GIOVANNY AYALA Y SU HIJO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje

Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje

La artista sorprendió con su reacción tras descubrir que su canción había sido utilizada en un video que promueve redadas migratorias. Su mensaje encendió la polémica.

Sabrina Carpenter, cantante y compositora estadonidense
Sabrina Carpenter se pronuncia sobre polémico video de la Casa Blanca
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

La cantante pop Sabrina Carpenter reaccionó con indignación al enterarse que la Casa Blanca difundió un video en redes sociales usando su canción “Juno” como banda sonora para acompañar redadas del organismo de inmigración ICE.

Las imágenes mostraban a agentes arrestando migrantes, en escenas que incluían persecuciones y detenciones.

Lee también: Dua Lipa sorprendió con homenaje a Shakira en su espectacular concierto en Bogotá

La estrella compartió en su cuenta de X un mensaje claro y directo: “this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda”.

Con esas palabras expresó su rechazo a que su obra fuera empleada para respaldar políticas migratorias que considera crueles e injustas.

Puedes ver:

  1. Dua Lipa canta tema de Shakira y así reaccionó la barranquillera.jpg
    Dua Lipa canta tema de Shakira y así reaccionó la barranquillera
    Foto Instagram: @shakira y @dualipa
    Farándula

    La emotiva reacción de Shakira al homenaje que Dua Lipa le hizo en El Campín

  2. Yina Calderón aviva los rumores sobre la relación entre su hermana y ‘El Agropecuario’
    Yina Calderón aviva los rumores sobre la relación entre su hermana y ‘El Agropecuario’, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Yina Calderón aviva los rumores sobre la relación entre su hermana y ‘El Agropecuario’

¿Por qué la Casa Blanca utilizó la canción 'Juno' de Sabrina Carpetenter?

La canción “Juno”, lanzada en 2024, forma parte del repertorio de Carpenter conocido por su estilo atrevido y letras con doble sentido.

La Casa Blanca tomó un fragmento de la letra, acompañó imágenes de detenciones de inmigrantes y añadió un texto burlón ”Have you ever tried this one? Bye-bye” junto a emoticones.

Publicidad

Como resultado, obtuvieron una pieza audiovisual que se viralizó en redes, utilizando una canción pop para promover un mensaje político polémico.

Para Carpenter ese contraste entre su arte y el uso que hicieron de ella le resultó inaceptable. La artista se negó a quedar asociada con lo que describió como una “agenda inhumana”.

Publicidad

Puedes leer: Yina Calderón afirma que no piensa volver a Colombia y que ya eligió otro país para vivir

Polémica entre Sabrina Carpenter y la Casa Blanca tras usar su canción 'Juno'

Tras la denuncia pública, la Casa Blanca emitió una declaración a través de su portavoz Abigail Jackson, quien defendió la publicación del video.

Jackson afirmó que no tienen planes de disculparse por las deportaciones de personas con antecedentes criminales, y lanzó fuertes críticas hacia quienes cuestionan dichas políticas.

Te puede interesar:

  1. Fátima Bosch, reina de belleza mexicana
    Fátima Bosch habla sobre su renuncia a la corona de Miss Universo
    Foto: redes sociales
    Internacional

    Fátima Bosch aclara rumores sobre su coronación en Miss Universo: "Me duele"

  2. Marcela Reyes haba sobre polémica de su vida personal
    Marcela Reyes enfatiza en su rol como creadora de contenido y pide respeto sobre su vida privada
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Marcela Reyes aclara rumores sobre su vida privada tras visita conyugal

Su respuesta generó aún más indignación en redes y reavivó el debate sobre los límites del uso de música en propaganda política.

El disgusto de Carpenter se suma al de otros artistas que protestaron contra el uso no autorizado de su música por parte de gobiernos u organizaciones con fines políticos.

Con esto, Sabrina dejó claro que su obra no puede ser instrumentalizada en causas que considere contrarias a sus valores.

Publicidad

Mira ambién: Arelys Henao revela el cambio que su esposo le pidió

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Casa Blanca

Video

Viral

Video viral

Donald Trump

Redes sociales