Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje

La cantante pop Sabrina Carpenter reaccionó con indignación al enterarse que la Casa Blanca difundió un video en redes sociales usando su canción “Juno” como banda sonora para acompañar redadas del organismo de inmigración ICE.
Las imágenes mostraban a agentes arrestando migrantes, en escenas que incluían persecuciones y detenciones.
La estrella compartió en su cuenta de X un mensaje claro y directo: “this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda”.
Con esas palabras expresó su rechazo a que su obra fuera empleada para respaldar políticas migratorias que considera crueles e injustas.
¿Por qué la Casa Blanca utilizó la canción 'Juno' de Sabrina Carpetenter?
La canción “Juno”, lanzada en 2024, forma parte del repertorio de Carpenter conocido por su estilo atrevido y letras con doble sentido.
La Casa Blanca tomó un fragmento de la letra, acompañó imágenes de detenciones de inmigrantes y añadió un texto burlón ”Have you ever tried this one? Bye-bye” junto a emoticones.
Como resultado, obtuvieron una pieza audiovisual que se viralizó en redes, utilizando una canción pop para promover un mensaje político polémico.
Para Carpenter ese contraste entre su arte y el uso que hicieron de ella le resultó inaceptable. La artista se negó a quedar asociada con lo que describió como una “agenda inhumana”.
Polémica entre Sabrina Carpenter y la Casa Blanca tras usar su canción 'Juno'
Tras la denuncia pública, la Casa Blanca emitió una declaración a través de su portavoz Abigail Jackson, quien defendió la publicación del video.
Jackson afirmó que no tienen planes de disculparse por las deportaciones de personas con antecedentes criminales, y lanzó fuertes críticas hacia quienes cuestionan dichas políticas.
Su respuesta generó aún más indignación en redes y reavivó el debate sobre los límites del uso de música en propaganda política.
El disgusto de Carpenter se suma al de otros artistas que protestaron contra el uso no autorizado de su música por parte de gobiernos u organizaciones con fines políticos.
Con esto, Sabrina dejó claro que su obra no puede ser instrumentalizada en causas que considere contrarias a sus valores.
