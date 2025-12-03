Yina Calderón aviva los rumores sobre la relación entre su hermana y ‘El Agropecuario’

Tras su participación en el reality la mansión de Luinny en República Dominicana, la vendedora de fajas y creadora de contenido Yina Calderón, soltó una noticia que generó mucha sorpresa a sus seguidores.

Por medio de un video de TikTok la polémica mujer aseguró que ya había hablado con su “cuñado”, con Juan David Tejada o más conocido como ‘El Agropecuario’ y que tras su regreso a Colombia se encontraría con él.

A través de esta red social, Yina Calderón hizo un en vivo donde varios seguidores le preguntaron por Tejada, esto debido a los rumores que habían de una posible relación con su hermana Juliana. Por lo cual, lejos de evadir la pregunta la controversial creadora de contenido respondió.



La exparticipante de la mansión de Luinny comentó que ya había hablado con él por medio de una llamada y se iban a reunir apenas llegará a Colombia. Además agregó un comentario que llamó la atención a sus seguidores, donde mencionó que ella va a terminar cuidando al hijo de Aida Victoria.

“Ayer hablé con El agropecuario, me lo pasó Juliana. Yo: quiubo, cuñado. Un día de estos terminé cuidando el niño a la Aida”, comentó Yina a sus seguidores de TikTok avivando más el rumor sobre una relación entre los dos.

¿Por qué se habla de una relación entre la hermana de Yina Calderón y Juan David Tejada?

El nombre de Juan David Tejada en las últimas semanas se comenzó a asociar con el nombre de Juliana, hermana de Yina Calderón, debido a que aparecieron juntos en un gimnasio de Medellín y luego en una serie de eventos donde compartieron los dos, lo que inició la especulación de las personas.

Situación que comenzó a crecer debido a que Juliana Calderón nunca confirmó o negó que se tratara de Juan David Tejada, sólo confirmó en un video que si se encuentra en una relación sentimental; donde resaltó que no se metería con una persona comprometida, pero afortunadamente su actual pareja fue soltera.

Sumado a estos rumores, el nombre de ‘El Agropecuario’ también es tendencia debido al escándalo que protagonizó con su ex pareja Aida Victoria, donde intercambiaron declaraciones, filtraron chats y lanzaron especulaciones, esto debido a los cuidados que debía tener su hijo, Emiliano

Donde, en las últimas horas se conoció que Aida Victoria denunció por maltrato al papá de su hijo y mando un fuerte mensaje a las mamás solteras para evitar este tipo de situaciones.