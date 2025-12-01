Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La escandalosa cifra que ganó Karina García en ‘La Mansión de Luinny’; deja boquiabiertos

La escandalosa cifra que ganó Karina García en ‘La Mansión de Luinny’; deja boquiabiertos

La creadora de contenido colombiana cerró su participación con un resultado que superó las expectativas del púbico y de la producción del programa.

Karina García, creadora de contenido colombiana
Karina García gana 1 puesto en el reality show La Mansión de Luinny
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

En la primera edición de La mansión de Luinny, Karina García se convirtió en la ganadora tras superar a todos los competidores y acumular más de 145.000 votos del público. El premio, un cheque de 100.000 dólares, refleja su constancia, carisma y participación activa a lo largo de varias semanas de retos físicos y pruebas de convivencia en República Dominicana.

Su triunfo la posiciona como una de las influenciadoras colombianas más destacadas en el mundo de los realities digitales.

El premio equivale a varios cientos de millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los mayores otorgados a una creadora de contenido en este tipo de formatos recientes. La victoria también refuerza la relación de Karina con sus seguidores, quienes fueron clave para que obtuviera la mayor cantidad de votos.

La final también estuvo marcada por la participación de Yina Calderón, quien logró el segundo puesto tras recibir un respaldo significativo del público. Su desempeño en los retos, combinando estrategia y carisma, le permitió mantenerse como una de las participantes más populares durante toda la competencia.

Aunque no alcanzó el primer lugar, Yina calificó la experiencia como “increíble” y reconoció que la visibilidad que obtuvo le abre nuevas oportunidades en el ámbito profesional y mediático.

La reacción de Karina García tras su victoria

Tras conocer el resultado, Karina compartió su emoción y agradecimiento hacia su familia y su comunidad de seguidores, conocidos como el “Team Karina”. Destacó que ganar el reality representa un reconocimiento a su esfuerzo durante las pruebas físicas, la presión social y los desafíos emocionales que enfrentó durante varias semanas.

En sus redes sociales, expresó sentirse “súper feliz” y aseguró que este triunfo es solo un paso más en su crecimiento profesional como creadora de contenido. Además, resaltó que el apoyo del público fue determinante para obtener la victoria.

La segunda concursante más votada fue Yina Calderón, quien recibió un premio de 30.000 dólares. Además, la producción comunicó que existe interés en seguir colaborando con ella en futuros proyectos digitales, lo que amplía el alcance y la visibilidad de su participación.

El cierre de la primera temporada generó múltiples comentarios en redes, tanto de seguidores de las concursantes como de espectadores que siguieron la última fase del reality. El formato, que combinó entretenimiento, creación de contenido y participación del público, dejó abierta la puerta para una segunda edición.

