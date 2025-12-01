Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sebastián Vega revela cómo descubrió su alcoholismo; iba tocando fondo

Sebastián Vega revela cómo descubrió su alcoholismo; iba tocando fondo

En una entrevista para La Kalle en El Klub, Sebastián Vega contó su experiencia con el alcohol, los hábitos que marcaban su vida y el proceso que lo ayudó a superar la adicción.

Sebastián Vega, actor y modelo colombiano
Sebastián Vega habla sobre su adicción al alcohol
Foto: La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

En la entrevista del 1 de diciembre con La Kalle en El Klub, Johan Sebastián Vega Lisarazo, actor y modelo colombiano, relató cómo el alcohol formó parte de su vida desde los 17 o 18 años.

“Veinte años bebiendo, desde los 17-18 años que uno está bebiendo todo bien”, confesó, aclarando que no busca dar lecciones sobre el consumo: “Yo no soy el que quiere venir a decir ‘ay deja de beber, el trago es malo para ti’. No, eso es malo pa’ mí”.

Lee también: Sebastián Vega llama a Variel Sánchez; confesión sobre alcoholismo con final inesperado

Sebastián explicó que durante años bebía de manera constante, pero nunca con la intención de descontrolarse: “Afortunadamente no era el que iba la cagaba o cometía vainas que después me fuera a arrepentir. En realidad yo estaba borracho y me quería dormir”.

De esta forma, el consumo de alcohol se volvió parte de su rutina diaria y afirma: “Todos los días me tomaba un traguito para levantarme, para después del almuerzo, para el almuerzo… y era muy relajado, yo trabajaba en casa. Parcho ahí, escribo ahí… no era el de tomarme toda la botella, pero sí un wiskisito… en la tarde una cervecita, después otro wiskisito”.

El momento que marcó un punto de inflexión ocurrió una mañana en la que Sebastián decidió no beber, comentó que se etsaba parando de la cama y decía "Hoy no voy a beber", frase que repitió después de ir al baño, de ducharse, bajar las escaleras, abrir la alacena, cada acción de su rutina.

Pero después dijo: "Cogí la botella, me lo serví y me lo tomé. Ahí me di cuenta que ya esto es otro nivel”.

Puedes ver: Sebastián Vega revela cuál es el regalo que espera del Niño Dios en esta Navidad

Publicidad

Tras reconocer la gravedad de la situación, Sebastián compartió cómo amigos cercanos lo motivaron a buscar apoyo. Uno de ellos le recomendó a un especialista que lo ayudó a enfrentar la adicción.

“El sábado hice despedida con una botella y un six pack, después dije ‘hoy es sábado, me queda el domingo’. Llamé a Néstor y el lunes empecé con el proceso”, relató.

Publicidad

Los primeros días fueron complicados, con síntomas de abstinencia y ansiedad, pero con las estrategias del especialista logró sobrellevarlos.

Además el actor mencionó que "Néstor me daba tips donde decía que el problema no es el trago. Él te explica cómo arreglar la vida para no caer en el trago".

Incluso, pese a esto, decidió abrir un pódcast para hablar de su historia y que así más personas tengan acceso a ese tipo de ayudas o consejos que muchas veces no tienen por el tma de los recursos, enfatizando en que un tratamiento no es nada económico.

Durante la entrevista, también reveló que fumaba cigarrillo, pero tras sentir una picada en el pecho decidió dejarlo de inmediato. “Al otro día lo dejé”, confesó, resaltando que como había dejado el alcohol, le era más facil dejar el cigarrillo.

Mira también: Sebastián Vega y el listado de famosas que ha besado; hay besos ricos y otros malucos

