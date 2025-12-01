Laura Zapata rompe el silencio sobre su experiencia de estar secuestrada por 45 días

Laura Zapata, reconocida actriz mexicana decidió hablar sobre su experiencia tras ser secuestrada por más de 45 días, situación que vivió con su hermana, donde afirmó que fue un capítulo llenó de terror y mucho miedo. Esto, para una entrevista con La Red de Canal Caracol.

Recordemos que la actriz es reconocida por sus personajes malvados en todas las diferentes producciones que logró participar, como es el caso de en La Venganza, Juventud, Los años felices, Rosa Salvaje, Pobre niña, Soñar no cuesta nada y Cuidado en el ángel, entre otras.

A lo largo de la entrevista, Zapata confesó que estuvo privada de la libertad junto a Ernestina debido a que el grupo criminal la escogió por su fama, además de ser hermana de Thalia. Donde mencionó que no sufrieron maltrato físico, pero estaba en la incertidumbre si le iban a quitar la vida o no, además si las iban a soltar.



“45 días duró el secuestro, es un infierno eso, aunque no nos hicieron nada, no hubo golpes. Pero, estar en un lugar donde no sabes donde estás, nos generó mucha preocupación”, afirmó la actriz. Durante la conversación recordó que su hermana Ernestina falleció en el año 2024, pero le agradece siempre por haber vivido dicha experiencia juntos.



¿Qué más explicó Laura Zapata en la entrevista?

Además de mencionar que estuvo privada de la libertad, la actriz confesó que también tuvo una disputa legal con el asilo donde estaba su abuela; debido a que en este lugar la mujer terminó sufriendo maltratos, negligencia y lesiones graves, esto mientras una enfermera enviaba fotos para ocultar lo sucedido.

Sumado a esto, explicó que Thalía la terminó apoyando económicamente, pero que hubiera preferido que esto hubiera sido físicamente. Lo que terminó quebrando su relación, al punto de cortar todo tipo de comunicación con ella.

"Fíjate que con la única que conté todo este problema de mi abuela fue con Thalía de manera económica, porque ella nunca se desplazó. Nunca la vino a ver, nunca la acompañó. Apareció en escena un personaje que toco madera y lo hago así”, afirmó Laura Zapata.

De igual forma, explicó que terminó la relación con ella por un motivo personal, donde prefirió tomar distancia de Thalía y seguir adelante con su vida. "Oye, por favor, controla tu amiguita. Tú nunca me has mantenido porque no tienes por qué mantenerme porque yo te abrí la puerta de lo que vives." Entonces así se terminó mi relación con Thalía y lo decidí yo", explicó Laura Zapata.