Aida Victoria prende las alarmas por sorpresiva hospitalización: "No pude soportar"

Aída Victoria preocupó a sus seguidores tras compartir un mensaje sincero sobre un delicado episodio de salud que vivió recientemente, donde contó que necesitó mucha fortaleza para superar el complejo momento y mostró cómo su cuerpo ha sentido la carga de los días sin descanso.

Por medio de sus historias de Instagram, la empresaria explicó que sufrió un colapso en su sistema digestivo, producto de una afectación intestinal, la cual está afirmó le provocó un dolor intenso e incontrolable.

Dicho episodio según la barranquillera casi pierde el conocimiento y comenzó a presentar convulsiones, en momento que está misma tildó de alarmante, debido a que este escaló de una manera muy rápida, afirmando que su cuerpo después de un tiempo no pudo responder por sí mismo.



Sumado a esto, está explicó que los médicos determinaron que esto no se trataba de una enfermedad infecciosa ni una condición crónica, sino una respuesta del cuerpo extrema al cuerpo por los altos niveles de estrés. Tanto es así que el profesional explicó que al no poder sacar sus sentimientos, estos decidieron salir mediante reacciones físicas.



¿Cuál fue el mensaje que compartió Aida Victoria sobre su estado de salud?

Aida Victoria compartió dos imágenes en donde está acostada en una camilla de hospital, con un poco de suero, mientras con una de sus manos se encuentran en su frente, donde la hora de la publicación aparece las 2:06 de la mañana, lo que intuye que este episodio ocurrió en la noche.

“Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza lo que no puede descargar, así que colapsó”, mencionó la creadora de contenido sobre su situación, así mismo, explicó por más fuerte que uno sea, no se puede lidiar con todo.

Finalmente, la barranquillera compartió una breve reflexión sobre este episodio donde habló de la importancia de elegir con cuidado las batallas, de soltar aquello que no vale la pena y de entender que no todos los conflictos merecen sacrificar la salud física y emocional. “Elijan bien con quien quieres lidiar”

Por lo cual, la creadora de contenido no ha vuelto a publicar un reporte de su estado actual, situación que tiene en vilo a sus seguidores.

