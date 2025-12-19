Westcol se quiebra al recordar el fallecimiento de la influencer con quien creció

Hace pocas horas se confirmó el fallecimiento de María José Calderón, quien era una creadora de contenido de Medellín conocida como Mayits. La cual comenzó su carrera en las redes sociales junto al famoso streamer y empresario, Westcol.

La información que manejan las autoridades y los medios locales, afirman que la causa del deceso de la joven ocurrió en un accidente mientras se movilizaba en su moto por la Avenida Regional, una zona la cual es conocida como Industriales, además se supo que la joven fue atropellada por un camión.

Maria José contaba con una comunidad de 38.000 seguidores en TikTok y más de un millón de “me gustas”, lo que demostraba su crecimiento en las plataformas digitales.



Pese a la atención rápida del personal médico, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió Mayits, terminó falleciendo en el mismo lugar del suceso. La creadora de contenido era reconocida además de subir publicaciones en redes sociales, se dedicaba a ser bailarina y practicar boxeo, al punto de participar activamente en varias veladas.

Al punto que Fénix Academia de Técnicas Aéreas, academia de la que hacía parte, compartió un sentido mensaje en el que expresaron sus condolencias. “Su paso por nuestra academia marcó corazones y su esencia vivirá para siempre en cada recuerdo, en cada enseñanza”



¿Cómo reaccionó Westcol al fallecimiento de Mayits?

Una de las figuras del streaming como es Westcol se refirió a este caso, esto lo hizo mediante su última transmisión en vivo, donde se le notó muy afectado por lo ocurrido. El creador de contenido explicó que con ella había arrancado todo el tema de las transmisiones.

“Este diciembre ha sido más difícil de lo normal. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming, tuvo un accidente”, explicó en su más reciente transmisión.

Posteriormente, en su última transmisión invitó a todos sus seguidores a cuidarse y valorar la vida. De igual forma, explicó que había pasado un año en la que no hablaba personalmente con ella desde hace más de un año, pero constantemente intercambiaban mensajes.

