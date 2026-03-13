Astróloga habla del futuro de Uribe en medio de procesos judiciales; ¿irá a la cárcel?

En medio del debate político que vive el país rumbo a las próximas elecciones, una lectura astrológica volvió a poner el foco sobre el futuro del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La angelóloga y numeróloga Paulina Corzo, compartió una interpretación espiritual y astrológica, en la que analizó el panorama político colombiano y el papel que podría seguir teniendo el exmandatario dentro de ese escenario.

Durante la conversación, la especialista habló sobre el momento que atraviesa el exjefe de Estado y sobre cómo, desde su perspectiva astrológica, se verían influenciados algunos aspectos de su vida pública y política.

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Según explicó Corzo en la entrevista con Pulzo, el expresidente estaría atravesando un periodo que, desde la astrología, se interpreta como favorable en términos energéticos. De acuerdo con su análisis, el líder político tendría meses especialmente positivos durante el año, en particular hacia mitad de calendario.



La angelóloga indicó que, según su interpretación, Uribe se encuentra “muy bien aspectado” desde el punto de vista astrológico, lo que podría reflejarse en resultados positivos dentro del escenario político.

En su explicación, mencionó que el exmandatario seguiría teniendo un rol importante en el rumbo de su sector político, incluso si decide tomar distancia de algunos espacios de protagonismo.

Sobre ese punto, señaló: “Él está detrás de Paloma”, en referencia al respaldo que, seguiría teniendo dentro del proyecto político liderado por la senadora Paloma Valencia.

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¿Qué dijo la astróloga sobre si Uribe podría ir a la cárcel?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta desde hace varios años un proceso judicial por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La investigación comenzó en la Corte Suprema de Justicia de Colombia y luego pasó a la Fiscalía General de la Nación tras su renuncia al Senado en 2020.

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Frente a este contexto, la astróloga explicó que, percibe un panorama favorable para el exmandatario: “Siento que él tiene victoria y una muy buena alineación”, frase con la que describió lo que, según su interpretación, muestran los movimientos energéticos y astrológicos.

Además, señaló que dentro de su lectura aparece una etapa que podría representar claridad en las decisiones del expresidente frente a su papel en la política. De acuerdo con sus palabras, ese momento podría interpretarse como una fase en la que Uribe decidiría retirarse de algunos escenarios con una sensación de logro: “Hay algo de claridad cuando dice: ‘yo me retiro, pero me retiro con victoria’”, dijo al referirse a la energía que, según su análisis, rodea al líder político.

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Además, Corzo se refirió al escenario electoral y afirmó que, según su interpretación astrológica, dos figuras con signos específicos del zodiaco podrían terminar enfrentándose en la segunda vuelta.

De acuerdo con su lectura, esas energías corresponderían a la senadora Paloma Valencia y al congresista Iván Cepeda, quienes tendrían posibilidades de llegar a la etapa final de la contienda.

Por otro lado, las afirmaciones de la astróloga se basan en lecturas espirituales y astrológicas sobre el momento que atraviesa el país. Por esa razón, no corresponden a análisis jurídicos ni a proyecciones construidas a partir de encuestas o estudios electorales.

Por ahora, el conexto político colombiano continúa moviéndose con el avance de la campaña presidencial, los acuerdos entre distintos sectores y las estrategias de quienes buscan influir en el rumbo del país en los próximos años.

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