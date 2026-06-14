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Falleció reconocida y querida actriz colombiana, recordada por Los Victorinos y El Capo

La televisión nacional despide a una de sus figuras más emblemáticas. Flor Vargas Buitrago, recordada por su versatilidad en la comedia y el drama, falleció tras una carrera de más de cinco décadas.

Falleció reconocida y querida actriz colombiana, recordada por Los Victorinos y El Capo
Falleció reconocida y querida actriz colombiana, recordada por Los Victorinos y El Capo
Foto: Caracol Tv
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

Este sábado 13 de junio de 2026, se confirmó la partida de Flor Vargas Buitrago a sus 97 años. Si creciste viendo la televisión colombiana, seguramente la recuerdas por su talento inigualable para dar vida a personajes que se quedaron en la memoria colectiva del país.

La noticia fue ratificada inicialmente por el programa 'Bravíssimo' y posteriormente por la entidad Actores Sociedad Colombiana de Gestión, que destacó su papel como una maestra inquebrantable.

Flor nació en Bogotá en 1933 y desde muy joven mostró su inclinación por las artes, participando en actos escolares y dirigiendo obras. Fue una de las pioneras de la radio como locutora antes de dar el salto a la televisión en la década de los 70, donde consolidó una carrera de más de 50 años que se extendió hasta el 2016.

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¿De qué murió la actriz Flor Vargas?

Aunque no se ha informado oficialmente una causa médica exacta para su deceso, se sabe que Flor Vargas venía atravesando un deterioro progresivo en su estado general de salud.

En los últimos meses, su movilidad se vio seriamente afectada debido a caídas recurrentes, lo que la obligó a utilizar un caminador y a depender de asistencia para realizar sus actividades cotidianas.

Además de sus problemas físicos, la actriz enfrentaba una situación económica limitada. Según los reportes, subsistía con una pensión equivalente a un salario mínimo, monto con el que debía cubrir sus gastos de vivienda, alimentación y el pago de una persona que la cuidaba por horas.

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Esta compleja realidad, sumada a dificultades de audición y la necesidad de terapias constantes, marcaron sus últimos días en su vivienda bajo cuidados parciales.

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¿Quiénes fueron los hijos de Flor Vargas y qué les pasó?

Detrás de su exitosa carrera profesional, la vida personal de Flor Vargas estuvo atravesada por profundos desafíos y pérdidas familiares. A los 34 años quedó viuda tras la muerte de su esposo, Manuel Cabral, quien falleció a causa de riñones poliquísticos.

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Lamentablemente, esta misma enfermedad genética también cobró la vida de sus dos hijos: Cecilia y Manuel Cabral. Su hijo Manuel también fue un reconocido actor de teatro, cine y televisión, recordado por producciones como 'María Bonita', 'Fuego verde' y 'Pero sigo siendo el rey'.

A pesar de enfrentar la pérdida de su esposo y de sus dos hijos, Flor demostró una gran resiliencia, continuando con su labor actoral y docente durante décadas.

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Producciones en las que Flor Vargas estuvo presente

Si te preguntas por qué su rostro te resulta tan familiar, es por la enorme lista de producciones en las que participó. Su papel de Doña Rotunda Altocopete en 'N.N.' (1990) es uno de los más queridos por su carácter cómico, pero también brilló en producciones como:

  • 'Los Victorinos' (2009), donde interpretó un rol icónico.
  • 'Aquí no hay quien viva'.
  • 'La saga, negocio de familia'.
  • 'El capo'.
  • 'En los tacones de Eva'.
  • 'Pero sigo siendo el rey'.
  • 'Laura, la santa colombiana'.

Flor Vargas no solo fue actriz; también se desempeñó como docente y escritora, contribuyendo activamente al desarrollo cultural de Colombia y formando a nuevas generaciones de artistas. Con su partida, desaparece una de las últimas grandes pioneras que vio nacer y crecer la industria audiovisual en el país.

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