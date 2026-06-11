Revelan causa de la muerte de Alejandro Calderón, costarricense hallado sin vida en Bogotá

Se conocieron nuevos detalles sobre la muerte de Alejandro Calderón Hernández, el empresario costarricense de 42 años que fue encontrado sin vida en Bogotá durante un viaje que había realizado por motivos comerciales.

Las autoridades revelaron los resultados preliminares de los estudios forenses practicados al cuerpo, mientras continúa una investigación para esclarecer completamente lo ocurrido en sus últimas horas.

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La víctima, conocida por familiares y amigos como "Nano", había viajado desde Costa Rica con el objetivo de adquirir mercancía para su tienda virtual. Sin embargo, lo que sería una visita de trabajo terminó convirtiéndose en un caso que ha generado atención tanto en Colombia como en su país de origen.

De acuerdo con la información conocida, Alejandro Calderón perdió contacto con sus familiares la noche del pasado 29 de mayo. Antes de desaparecer, había informado a su pareja que saldría a cenar cerca del lugar donde se encontraba hospedado.

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Horas después comenzó la preocupación entre sus allegados al no recibir nuevas noticias sobre su ubicación ni lograr establecer comunicación con él.

La situación tomó un giro inesperado cuando las autoridades localizaron un cuerpo sin vida en una habitación de un hostal ubicado en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá.

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Medicina Legal reveló la causa preliminar

Tras las verificaciones correspondientes y los cotejos forenses, se confirmó que la persona encontrada era Alejandro Calderón Hernández.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal emitió un dictamen preliminar en el que estableció que la causa inicial de la muerte corresponde a una falla cardíaca.

Según los resultados conocidos hasta el momento, los especialistas no encontraron lesiones externas ni evidencias que indicaran una causa diferente en la inspección inicial.

Este hallazgo permitió establecer una hipótesis preliminar sobre lo ocurrido, aunque las autoridades continúan recopilando información para reconstruir completamente las circunstancias alrededor del caso.

Revelan causa de la muerte de Alejandro Calderón Hernández

Aunque el informe preliminar apunta a una causa natural, las autoridades mantienen activa una investigación para determinar todos los factores que rodearon los hechos.

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Uno de los elementos que llamó la atención durante las verificaciones iniciales fue que algunas de sus pertenencias y documentos personales permanecían en otro hotel diferente al lugar donde finalmente fue encontrado.

Precisamente por esta razón, los investigadores buscan establecer una cronología detallada de los movimientos realizados por Calderón durante su permanencia en la capital colombiana.

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Las diligencias incluyen la recopilación de información que permita reconstruir su recorrido y conocer con exactitud qué ocurrió desde el momento en que salió a cenar hasta el hallazgo realizado por las autoridades.

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El mensaje de la familia tras la confirmación

Luego de que se confirmara oficialmente la identidad de la víctima, la familia de Alejandro Calderón compartió un mensaje público en el que expresó el profundo dolor que atraviesan.

"Con profundo dolor y el corazón destrozado, confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como Nano", manifestaron sus allegados.

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Además, agradecieron el apoyo recibido durante los días de incertidumbre y las muestras de solidaridad enviadas desde distintos lugares.

Mientras avanzan los trámites correspondientes, los familiares también trabajan en las gestiones necesarias para lograr la repatriación del cuerpo hacia Costa Rica.

