Reconocida actriz murió tras padecer una extraña enfermedad; así la despidieron

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Patrizia Caselli, reconocida actriz, cantante y presentadora que marcó una época dorada en la televisión europea, este pasado martes 9 de junio de 2026, a sus 66 años de edad.

La actriz terminó falleciendo en el Policlínico de Milán, debido a complicaciones cardíacas derivadas a una compleja enfermedad que padecía desde hacía dos años, cuando fue diagnosticada con un cáncer de pulmón en estado 3.

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Fiel a su estilo, Patrizia Caselli compartió públicamente su situación médica, lo que la llevó a alejarse de los sets de grabación para centrarse en su tratamiento. Durante este proceso, la artista fue sometida a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó una parte del pulmón derecho, seguida de intensas sesiones de quimioterapia.



A pesar del modo cómo enfrentó la enfermedad, su estado de salud se deterioró en los últimos meses, culminando en su deceso el pasado martes, noticia que se conoció por los medios de comunicación este 10 de junio.

¿Quién era Patrizia Caselli?

Patrizia Caselli nació en Milán el 13 de mayo de 1960. Inició su carrera en el mundo de la publicidad durante los años 70. Mientras que sus primeros pasos en la pantalla chica fueron en canales regionales como Antennatre y Telealtomilanese, los cuales ella misma describió como una "buena escuela".

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Su salto a la fama ocurrió en la década de los 80 y 90 a través de la cadena pública italiana RAI. Allí fue el rostro de éxitos locales como Bella d’estate, Chi tiriamo in ballo? , La rete y La cronaca in diretta.

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Además tuvo su faceta como conductora, Caselli destacó en la música con varios sencillos grabados a inicios de los 80 y participó en producciones cinematográficas como La fabbrica del vapore (2000) y Dentro la città (2004).

Más allá de su éxito profesional, su vida personal estuvo marcada por romances que capturaron el interés de la crónica social y política de este país. Mantuvo una relación sentimental de nueve años con el actor Walter Chiari y, posteriormente, una relación de una década con el ex primer ministro Bettino Craxi.

En sus últimos años, Patrizia Caselli se dedicó principalmente a la crianza de su hijo François, a quien adoptó en el Congo junto a su exmarido, el médico Alberto Bossi.

Sus colegas y seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de despedida a la actriz, recordando el legado que marcó a muchas generaciones en Italia.