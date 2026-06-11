Hombre arrendó durante más de 20 años la casa donde murió su esposa para descubrir al culpable

En la ciudad de Nagoya, Japón, llamó la atención internacional tras la resolución de un crimen ocurrido a finales del siglo 20. Satoru Takaba, un ciudadano japonés, decidió conservar la escena donde había perdido la vida su esposa, Namiko Takaba, para encontrar al responsable.

Todo se remonta al 13 de noviembre de 1999. Namiko, de 32 años, fue hallada sin vida en su residencia en el barrio Nishi de Nagoya. Las investigaciones forenses determinaron que la mujer fue víctima de un ataque, recibiendo múltiples heridas en el cuello y otras partes del cuerpo.

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En este lugar también se encontraba Kohei, hijo de la pareja de apenas dos años, quien resultó ileso junto al cuerpo de su madre. Aunque la policía científica logró recolectar muestras de sangre en la sala y el baño, mencionando que la agresora era probablemente una mujer de entre 40 y 60 años con grupo sanguíneo B.



Sin embargo, la tecnología de finales de los 90 no permitía establecer un perfil genético comparativo lo suficientemente preciso para identificar al culpable en ese momento.

Satoru Takaba y su familia Foto: imagen tomada de redes sociales

Ante esta situación, Satoru Takaba tomó la decisión de abandonar el apartamento con su hijo, pero siguió pagando el alquiler para mantener la escena exactamente como quedó tras el ataque. El objetivo era preservar cualquier prueba para cuando la tecnología avanzada permitiera nuevos análisis.

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¿Cómo Satoru Takaba logró mantener el apartamento intacto?

Durante 26 años, Satoru Takaba pagó mensualmente la renta del sitio, acumulando un gasto total de 143.000 dólares. En este periodo, se negó a limpiar las manchas de sangre o mover los muebles; incluso objetos cotidianos, como fideos sobre la mesa y una mandarina a medio pelar.

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Gracias a esta decisión, el viudo buscaba conservar evidencia, pero también presionar a las autoridades para que no cerraran el expediente.

En 1999, estas situaciones en Japón prescribían a los 15 años. Para evitar que el crimen quedara impune, se unió al grupo Sora no kai, logrando que en 2010 se eliminaran los plazos de prescripción para casos similares.

Finalmente, en octubre de 2025, gracias a los avances en el análisis de ADN, la policía de Aichi identificó a Kumiko Yasufuku, de 69 años, como la responsable. Ella había sido compañera de secundaria de Satoru y miembro de su mismo club de tenis.

Las investigaciones revelaron que la mujer mantuvo una obsesión con Saturo desde la adolescencia y planeó el ataque contra Namiko tras coincidir en una reunión de exalumnos meses antes del crimen.

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Para marzo de 2026, Yasufuku fue imputada formalmente y actualmente, la justicia evalúa su estado psiquiátrico de cara a un juicio programado para finales de este año o en 2027.