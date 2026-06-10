Colombiana queda en coma en México después de dar a luz; sufrió una grave reacción alérgica

La vida de María Fernanda Rodríguez, una joven emprendedora de la ciudad de Antioquia radicada en la Ciudad de México, dio un giro el pasado 6 de junio. Esto debido a que la colombiana se encuentra luchando por su vida en este país, después de tener complicaciones severas horas después del parto de su hija.

María Fernanda, conocida como "Mafe", tuvo un embarazo sano y un parto sin contratiempos iniciales. Su hija, María Victoria, nació prematura con ocho meses de gestación y fue ingresada inicialmente en una incubadora. Tanto es así que la madre alcanzó a sostener a su bebé en brazos durante breves minutos.

Puedes leer: Influencer descubre que su perrito robado terminó siendo consumido en un restaurante



Sin embargo, después de dos horas, todo se complicó para ella. Según relataron sus familiares, el personal médico le suministró ketorolaco para manejar el dolor postoperatorio.



La joven, quien desconocía ser alérgica a este fármaco, sufrió una reacción severa que provocó el cierre de sus vías respiratorias y un paro cardiorrespiratorio de siete minutos. Tras ser reanimada, fue trasladada de urgencia a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en donde su estado de salud es crítico.

Además del daño colateral del paro cardíaco en su corazón y pulmones, la joven contrajo una bacteria hospitalaria que le genera fiebres altas y mayores afectaciones orgánicas. Los especialistas descartaron por el momento un traslado a Colombia debido a su extrema fragilidad clínica.

¿Cuánto vale mantener hospitalizada a María Fernanda Rodríguez en México?

Publicidad

Por otro lado, se conoció que la hija de María Fernanda Rodríguez, la pequeña María Victoria ya recibió el alta médica y se encuentra bajo el cuidado de su padre y su abuela materna, quien viajó desde Colombia el 7 de junio para atender la crisis.

Puedes leer: Muere reconocido actor y el principal sospechoso es su hijastro; una llamada es clave

Publicidad

Otra situación que aparece es que Mafe, quien emigró hace tres años para expandir su marca de ropa True Addiction, no contaba con residencia permanente ni seguro médico en México, los costos de la UCI escalan alcanzando a una deuda cerca de 723,000 pesos mexicanos, es decir 147.861.669 millones de pesos.

La familia manifiesta sentirse desorientada ante la falta de apoyo de las autoridades consulares y solicita urgentemente ayuda ciudadana e institucional para cubrir los gastos y buscar acuerdos de pago con la clínica.

"Nosotros seguimos con la fe de que para Dios no hay nada imposible", expresó su hermana Valentina, quien lidera las oraciones por la pronta recuperación de su hermana en sus redes sociales.