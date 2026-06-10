Influencer descubre que su perrito robado terminó siendo consumido en un restaurante

Chutou, un perro de raza border collie que contaba con más de 1,5 millones de seguidores en Douyin, la versión china de TikTok. El animal, que se había ganado el cariño de la gente por acompañar a su dueño en travesías. Sin embargo, se conoció que este fue robado, vendido y sacrificado para ser servido como alimento en un restaurante.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de mayo de 2026 en una granja familiar situada en la provincia de Henan, China. En ese momento, su dueño, un influencer conocido como Guo, se encontraba en Georgia, dejando a Chutou bajo el cuidado de sus padres. Pero, fue en este lugar donde dos hombres aprovecharon el descuido y se llevaron al perro.

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Por lo cuál, Guo emprendió una búsqueda por Chutou, la cuál terminó este 26 de mayo al localizar a uno de los sospechosos. Sin embargo, fue este último quien le comentó que su mascota había sido vendida a un restaurante de carne de perro por solo 180 yuanes, cerca de 24 dólares.



El delincuente intentó justificar sus acciones afirmando que confundió a Chutou con un perro callejero, una versión que Guo desmintió categóricamente, ya que el animal portaba un collar identificativo y un dispositivo de rastreo.

Ante esta respuesta, el captor aumentó la indignación pública al declarar: "El perro está muerto, así que dejen de armar un escándalo. No infringí la ley". Hecho que generó un gran debate en redes sociales.

¿Qué más se conoció del caso de Chutou?

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Una vez se conoció este caso, volvió a reabrirse un debate sobre el consumo de carne de perro en China y la precariedad de sus leyes de bienestar en los animales. Actualmente, la legislación de este país considera a las mascotas únicamente como propiedad, omitiendo cualquier tipo de daño emocional para los dueños.

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Pese a esto, ciudades como Shenzhen y Zhuhai prohibieron localmente el consumo de estos animales, pero no existe un marco regulatorio a nivel nacional. Mientras tanto, el equipo legal de Guo busca ahora que el caso trascienda la mera pérdida material.

Según el abogado Du Wei, para que el robo sea perseguido penalmente con penas de hasta tres años de prisión, se debe demostrar que el valor económico del animal supera los umbrales legales, entre 2.000 y 20.000 yuanes, por lo que el dueño de Chutou mostró las pruebas para indicar el elevado precio de su perrito.