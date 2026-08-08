Guardó el cadáver de su padre durante años para seguir cobrando su pensión

Un caso ocurrido en el sur de Grecia llamó la atención de las autoridades después de que un hombre de 55 años fuera detenido por mantener oculto durante un largo periodo el cadáver de su padre, de 90 años.

Según la información entregada por la Policía y difundida por la agencia de noticias griega Ana, el objetivo habría sido continuar recibiendo los ingresos que correspondían al hombre fallecido. Los hechos salieron a la luz el 4 de agosto, luego de una investigación que comenzó por las dudas de vecinos sobre la ausencia prolongada del adulto mayor.

El cadáver permaneció oculto en un congelador

El detenido fue ubicado en Mistras, en el sur del país, cerca de Esparta. De acuerdo con el reporte policial, el hombre reconoció que su padre había fallecido por causas naturales y explicó que había colocado el cadáver dentro de un congelador ubicado en el sótano de un antiguo hotel.



El inmueble, que permanecía cerrado y era utilizado únicamente como vivienda, se convirtió durante años en el lugar donde permaneció oculto el cuerpo del hombre de 90 años.

La investigación también apunta a que el hijo habría continuado recibiendo de manera indebida la pensión de jubilación de su padre. Además, habría cobrado la mensualidad correspondiente a la pensión de viudez que había dejado su madre, fallecida años atrás.

La primera versión entregada por el detenido fue diferente. Según la Policía, inicialmente afirmó que su padre se había marchado a vivir a Atenas. Sin embargo, esta explicación perdió fuerza cuando los investigadores realizaron un registro y encontraron el cadáver.

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La versión también fue cuestionada por la hermana del detenido, quien residía en Atenas y descartó que su padre se hubiera trasladado allí.

Vecinos alertaron por la ausencia del hombre

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El descubrimiento comenzó a tomar forma gracias a las inquietudes de los residentes de la localidad. Los vecinos habían advertido que el hombre de 90 años llevaba un periodo considerable sin aparecer públicamente, una situación que generó dudas y terminó siendo comunicada a las fuerzas de seguridad.

Aunque el detenido aseguró que su padre había fallecido aproximadamente dos años y medio antes, los testimonios recopilados durante las primeras diligencias señalaron que algunos residentes no lo habían visto desde hacía entre cuatro y cinco años.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fueron las medidas implementadas alrededor del inmueble. El sospechoso había instalado un sistema cerrado de cámaras de videovigilancia destinado a controlar los accesos exteriores.

Además, colocó cadenas gruesas, conos de señalización y avisos que prohibían el ingreso. Estas barreras dificultaban incluso el acceso de trabajadores de servicios públicos, entre ellos inspectores de la Empresa Pública de Electricidad de Grecia (DEH), así como funcionarios municipales y vecinos.

La combinación de estas medidas y la ausencia prolongada del adulto mayor terminó aumentando las sospechas alrededor de la vivienda.

¿Qué pasará con el detenido?

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El hombre de 55 años deberá comparecer ante la justicia, según informó la agencia Ana. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades derivadas de los hechos.

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Por ahora, la información oficial señala que el padre habría fallecido por causas naturales, mientras que el ocultamiento del cadáver habría estado relacionado con la intención de mantener los pagos económicos vinculados a sus prestaciones.

El caso generó especial atención en Grecia debido al extenso periodo durante el cual el hombre permaneció oculto y a las medidas que, según la investigación, fueron utilizadas para impedir que otras personas se acercaran al inmueble.