Muere reconocida celebridad de reality tras accidente de tránsito; grababa un comercial

El mundo de las redes sociales recibió una noticia que ha generado conmoción entre miles de seguidores.

Manoel "Mano" Machinek, reconocido modelo, creador de contenido y exparticipante de un reality en Austria, falleció a los 37 años luego de verse involucrado en un accidente automovilístico mientras participaba en la grabación de un comercial en el norte de Italia.

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La noticia comenzó a difundirse a través de diferentes medios internacionales y rápidamente fue replicada por usuarios de distintas redes sociales, donde amigos, seguidores y colegas lamentaron la inesperada partida del influencer.

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Su fallecimiento también provocó cientos de mensajes de despedida para quien durante años construyó una comunidad interesada en su trabajo como modelo, camarógrafo y creador de contenido.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mano Machinek?

Según la información divulgada por medios internacionales y recogida por Revista TV Notas, Mano Machinek perdió la vida el pasado 30 de julio mientras participaba en la grabación de un comercial.

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El accidente ocurrió en el norte de Italia, aunque hasta el momento no se han conocido mayores detalles sobre las circunstancias en las que sucedió el hecho.

La publicación informó:

"Lamentan el fallecimiento de Mano Machinek. El exparticipante de un reality show en Austria perdió la vida a los 37 años tras un accidente automovilístico ocurrido mientras participaba en la grabación de un comercial".

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El emotivo mensaje de su esposa

Uno de los mensajes que más ha conmovido a los seguidores fue el compartido por María Maksimovic, esposa del creador de contenido.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 46 mil seguidores, publicó unas palabras dedicadas a quien fue su compañero.

En el mensaje expresó:

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"Te amo por eso. ¡Me haces muchas cosas más fáciles! ¡Me has dado tantos grandes momentos con Mano! No puedo poner mi amor y gratitud en palabras. Cuando veo su amor por mí, mi corazón es tocado. Cuando veo tu amor por él, mi corazón está tocado. Solo puedo estar agradecido por eso".

La publicación recibió cientos de comentarios de apoyo por parte de seguidores que enviaron mensajes de fortaleza para la familia.