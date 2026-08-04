¿Qué pasó con Wilson, perro que salvó a los niños en la selva? Ministro revela la verdad

Este pastor belga malinois no solo fue una pieza clave para encontrar a los cuatro hermanos Mucutuy en la espesura de la selva, sino que se convirtió en un símbolo nacional de valentía.

Sin embargo, su desaparición dejó un vacío y muchas dudas que el Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, ha aclarado recientemente en una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle.

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¿Qué pasó realmente con Wilson el perro de la Operación Esperanza?

El Ministro Sánchez Suárez fue directo y honesto sobre el destino del canino: Wilson es un "comando de cuatro patas" que sacrificó su vida en cumplimiento de su deber.

Aunque para muchos fue una pérdida dolorosa, el alto funcionario explicó que en operaciones de esta magnitud y crudeza, lamentablemente se pueden presentar estas situaciones donde se pierde a un integrante del equipo.

Un dato fascinante que compartió el Ministro es la visión de las comunidades indígenas que participaron en la búsqueda.

Según relató, los indígenas consideran que la desaparición de Wilson no fue un accidente, sino un "intercambio" espiritual por la vida de los cuatro menores. Para las Fuerzas Militares, Wilson queda registrado como un héroe que, en sus palabras, "muere por la patria y vive para la historia".

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¿Dónde se puede visitar el monumento en honor a Wilson?

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Si quieres rendirle un homenaje o conocer más sobre su historia, tienes varias opciones. El Ministro confirmó que ya existe un monumento dedicado a Wilson en el Secoes (Comando Conjunto de Operaciones Especiales), el cual fue gestionado durante su tiempo como comandante.

Además, mencionó que un centro veterinario o universidad en el Valle también ha rendido tributos utilizando su nombre.

Para el público general, el Ministro hizo una invitación especial para visitar los museos ubicados en Tocancipá, frente al parque Jaime Duque.

Allí se encuentran el museo de la Fuerza Aeroespacial (FAC) y el museo militar, donde se ha preservado la historia de la Operación Esperanza y el legado de Wilson para que las futuras generaciones no olviden su sacrificio.

Durante la entrevista, Sánchez Suárez también reflexionó sobre lo que aprendió en esos días de búsqueda intensa en la selva junto a los indígenas.

Destacó tres valores fundamentales: la humildad para reconocer que no se sabe todo, el respeto por las creencias ajenas (como la visión de la selva de los indígenas) y la persistencia para nunca desistir a pesar de la adversidad. Wilson, sin duda, encarnó esa persistencia hasta el último momento.

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