Las diferencias entre Wilson y el perrito encontrado en Caquetá; Ejército ya confirmó

Tras la viralización de varias imágenes y videos en los que denuncian el hallazgo de un perrito en las selvas de Caquetá, parecido a Wilson, el Ejército realizó la confirmación de la información; las noticias no son alentadoras.

En las imágenes se ve un pastor belga, aparentemente de la misma raza de Wilson, siendo rescatado por algunos uniformados y aunque para varios usuarios se trataría del héroe de la Operación Esperanza, lo cierto es que tendrían notables diferencias, por lo que se descarta que sea el perro rescatista.



Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6



La información fue confirmada en la mañana de este sábado, 22 de julio, en Blu Radio por el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, general Pedro Sánchez.

En ese sentido, explicó que el perrito encontrado no tiene una cicatriz característica que sí tenía Wilson. Además, el can entrenado para rescatar personas tiene tres colmillos partidos, así como una cicatriz en el estómago, que no fue encontrada en el perrito, recientemente viral en redes sociales.

Publicidad

Vale la pena mencionar que, como lo sugirieron varios internautas, el perrito encontrado, que, además, tiene notables signos de desnutrición, será ayudado y recibirá la atención requerida.

Wilson, el perro del Ejército Nacional que ayudó en el rescate de cuatro niños indígenas, lleva desaparecido desde el pasado 18 de mayo y aunque, en principio, se desplegó un operativo para encontrarlo, las autoridades confirmaron que es casi "improbable" encontrarlo con vida debido a la peligrosidad de la espesa selva y al entrenamiento que tiene, pues solo permite que se le acerque su entrenador y amo.

La situación ha conmovido a los colombianos que exigen no se detenga la búsqueda del perrito, que además fue dibujado por los niños rescatados.

Publicidad

Colombia no olvida a Wilson, el perrito que participó de la Operación Esperanza que logró el rescate después de 40 días de los hermanos indígenas que sufrieron un accidente aéreo. En las últimas horas fue encontrado un canino que podría tratarse de nuestro héroe 🐕 pic.twitter.com/cRSlnG48UK — William Sánchez 💙 (@willysan009) July 22, 2023

Te puede interesar: La historia de la canción Color Moreno