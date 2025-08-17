Mhoni Vidente da escalofriante predicción que ocurriría en agosto: "En el Caribe"

La mística cubana Mhoni Vidente, ampliamente reconocida en Latinoamérica por la precisión de sus vaticinios, generó revuelo una vez más.

Días antes de los recientes y dramáticos sucesos en Rusia, la astróloga ya había adelantado un escenario que ahora se materializó con una exactitud notoria.



El terremoto ruso que confirmó una predicción a finales de julio, un potente sismo de 8.8 grados en la escala de Richter sacudió la península de Kamchatka, en Rusia, activando alertas de tsunami en múltiples naciones del Pacífico.

El movimiento telúrico, registrado en la madrugada del 30 de julio, generó olas de hasta 4.2 metros, poniendo en aviso a países como Japón, Alaska, Hawái, Chile, Perú y México.

Pocas horas después, el volcán Klyuchevskoi entró en erupción, lanzando lava y ceniza a gran altura, y el evento fue seguido por más de 200 réplicas.

Las predicciones de Mhoni Vidente no solo hablaron de este sismo y tsunami, sino también de la activación de volcanes "dormidos" por más de 600,000 años, augurando una de las erupciones más intensas de la historia.

Había soñado con el mar retirándose de repente, interpretando esta visión como una señal de desastres relacionados con el agua a nivel mundial para julio.

Además, vaticinó un tsunami de gran intensidad, posiblemente originado en Taiwán o Indonesia, con un terremoto de entre 8.3 y 9 grados, señalando los océanos Pacífico e Índico como escenarios de eventos extremos en julio y agosto.

Mhoni vidente predice sismo en el Caribe

Mhoni Vidente compartió una nueva y alarmante visión para este mes de agosto, que podría cambiar el panorama mundial. La vidente asegura que, después del 11 de agosto, se producirán eventos climáticos extremos en el océano Atlántico, específicamente en la región del Caribe.

Según sus palabras, "las grietas en el fondo del mar se empiezan a abrir", lo que provocará que animales marinos de las profundidades salgan a la superficie, huyendo de altas temperaturas y movimientos sísmicos.

La astróloga visualiza uno de los sismos más potentes jamás registrados en el Caribe, con una magnitud que podría oscilar entre 8.9 y 9.2 grados.

El epicentro se ubicaría cerca de Cuba, las Islas Caimán o Jamaica, y sus efectos serían tan devastadores que se sentirían en Guatemala, México e incluso en partes de Estados Unidos.

Este sismo, de producirse, iría acompañado de un tsunami con olas que podrían alcanzar hasta cuatro metros de altura en las costas de Cuba, Centroamérica, México y el sur de Estados Unidos.

Mhoni Vidente vincula estos fenómenos con una compleja alineación planetaria, el calentamiento anómalo del fondo oceánico y una creciente actividad volcánica submarina, indicando que "está pasando algo en el fondo del mar".

El territorio mexicano no está exento de las advertencias de la vidente. Mhoni Vidente pronosticó la continuidad de intensas lluvias en el país, alertando sobre la posible formación de una tormenta tropical que podría convertirse en huracán de categoría 1 o 2, impactando directamente en ciudades como Tampico, Ciudad Mante, Ciudad Madero y Matamoros, e incluso extendiendo sus efectos hasta Monterrey.

Además, advirtió sobre la ocurrencia de nuevos sismos en México, relacionándolos tanto con las fuertes precipitaciones como con la supuesta aparición de un nuevo volcán en Michoacán.

Este volcán, según Mhoni Vidente, estaría provocando un movimiento significativo en las placas tectónicas, desencadenando los temblores.

