Nuevos detalles del fallecimiento de la mujer en el Centro Comercial Santafé; ¿se quitó la vida?

Nuevos detalles del fallecimiento de la mujer en el Centro Comercial Santafé; ¿se quitó la vida?

Hasta el momento, nadie ha reclamado el cuerpo en Medicina Legal, por lo que las autoridades trabajan en la identificación de la mujer.

Nuevos detalles del fallecimiento de la mujer en el Centro Comercial Santafé; ¿se quitó la vida?
Nuevos detalles del fallecimiento de la mujer en el Centro Comercial Santafé; ¿se quitó la vida?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

El pasado 29 de diciembre de 2025,una mujer de la tercera edad perdió la vida en el Centro comercial Santafé, por lo cual, las autoridades a través del análisis de las cámaras de seguridad y reportes de las autoridades, revelaron la cronología de este suceso para el medio de comunicación La FM.

Todo comenzó alrededor de las 8:14 a. m. Según el registro, la mujer, de aproximadamente 65 años, ingresó al establecimiento poco después de que se abrieran las puertas al público. A esa hora, el único movimiento que se registraba eran en las sucursales bancarias, las que habían iniciado su operación, por lo que no había mucha presencia de personas en el lugar.

Por lo cual, según explicaron las autoridades esta se dirigió directamente hacia la zona denominada “Perú”, situada en el tercer piso del Centro Comercial Santafé donde la mujer intentó lanzarse al vacío en una primera ocasión, pero el intento falló. Sin embargo, tras una pausa de apenas unos segundos, repitió la acción desde el mismo punto del tercer piso.

En este segundo intento, la mujer cayó al vacío, impactando fuertemente contra el suelo, donde su cabeza recibió la mayor parte del golpe. A pesar de la soledad del lugar, el personal de seguridad y los pocos testigos presentes se abalanzaron de inmediato para intentar auxiliarla. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones terminó falleciendo en el lugar.

¿Qué más se conoció de la mujer que falleció en el Centro Comercial Santafé?

Uno de los aspectos que más impresionó a las autoridades es que la mujer no trajera sus documentos al momento del suceso, se conoce que está tenía un conjunto deportivo compuesto por una sudadera azul oscura, tenis y un buso rosado. Sin embargo, no portaba bolsos, documentos de identidad, accesorios ni ninguna otra pertenencia personal.



Hasta el momento, las autoridades del CTI de la Fiscalía y la Policía trabajan para establecer quién era esta persona, debido a que hasta el momento nadie se ha acercado a reclamar el cuerpo en medicina legal.

Por otro lado, la administración del Centro Comercial Santafé emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad y condolencias a los familiares, además de confirmar que los hechos se produjeron por voluntad propia, descartando accidentes o la participación de terceros.



En el documento, el establecimiento comentó que: “Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información”. Además, expresaron sus condolencias y solidaridad con los allegados de la persona.

