Centro Comercial Santafé rompe el silencio sobre la mujer fallecida en sus instalaciones

En la mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025, en el Centro Comercial Santafé una mujer, de aproximadamente 65 años, perdió la vida dentro de la instalación, lo que generó una respuesta inmediata tanto de las directivas del establecimiento como de las autoridades judiciales.

Por lo cual, ante la conmoción de los visitantes y la difusión de las primeras versiones, el Centro Comercial Santafé emitió un comunicado oficial, por medio de sus redes sociales, para esclarecer los hechos ocurridos a primera hora del día. Según la misiva, el deceso se registró exactamente a las 8:14 a.m.

El establecimiento aseguró que, una vez reportado el incidente, se activaron todos los protocolos internos de atención y emergencia para colaborar con las entidades pertinentes que asumieron el control de la escena.

En el documento, el establecimiento comentó que: “Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información”. Además, expresaron sus condolencias y solidaridad con los allegados de la persona.

Centro Comercial Santa Fe rompe el silencio sobre la mujer fallecida en sus instalaciones Foto: imagen tomada del Centro Comercial Santa Fe

Publicidad

¿Cómo falleció la mujer dentro del Centro Comercial Santafé?

De acuerdo con las primeras investigaciones adelantadas por las autoridades y citadas por el centro comercial, la principal hipótesis es que la mujer habría perdido la vida por voluntad propia. No obstante, el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazó al lugar para recolectar evidencia y realizar el levantamiento del cuerpo con el fin de establecer con certeza la naturaleza de la muerte.

Puedes leer: Reconocido influencer fue hallado sin vida en su casa y dejó oscuro mensaje: ¿fue premonitorio?

Publicidad

Por otro lado, se conoció que la mujer no portaba documentos de identidad al momento del hallazgo. Por esta razón, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se espera que familiares puedan realizar el reconocimiento oficial.

Debido a la naturaleza de este misterio, las autoridades realizaron un énfasis en la importancia de la salud mental y la prevención. Se recordó a la ciudadanía que existen canales de atención gratuita para personas que atraviesen crisis emocionales.

En Bogotá, está disponible la Línea 106, que funciona las 24 horas del día, así como la Línea Nacional 192 (opción 4) del Ministerio de Salud. Estas plataformas ofrecen acompañamiento profesional y escucha activa para quienes necesiten orientación inmediata en momentos difíciles.

Mira también: Peligroso accidente entre auto familiar y tractomula en vía Bogotá - Cali; una llanta estalló