La verdad de la ausencia de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en la boda de Jhonny Rivera

La influencer Luisa Fernanda W resolvió la duda de sus seguidores y reveló el motivo por el que ella y Pipe Bueno no asistieron al matrimonio de Jhonny Rivera.

Luisa Fernanda y Pipe Bueno.jpg
¿Por qué no fueron a la boda de Jhonny Rivera?
Foto tomada de Instagram de Pipe Bueno
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

El matrimonio entre Jhonny Rivera y Jenny López generó gran atención entre seguidores del género popular y figuras del entretenimiento colombiano. La ceremonia, que reunió a importantes artistas y personalidades del medio musical, también despertó curiosidad por la ausencia de algunos invitados cercanos a la pareja, entre ellos la influencer Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno.

Ante los cuestionamientos de sus seguidores en redes sociales, la creadora de contenido decidió aclarar públicamente las razones por las cuales no acompañó a los recién casados en su celebración, explicando que su ausencia respondió a compromisos personales y actividades previamente programadas.

La boda, celebrada en el Eje Cafetero, reunió a varios exponentes de la música popular colombiana y generó gran expectativa entre los seguidores del género, quienes esperaban ver a diversas figuras cercanas a los artistas presentes en el evento.

La razón detrás de su ausencia

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W explicó que el motivo principal estuvo relacionado con una experiencia personal que Pipe Bueno tenía programada desde hacía tiempo. Según detalló, el cantante participó ese fin de semana en un retiro espiritual que llevaba meses planeando y al que decidió asistir para cumplir un propósito personal.

La influencer agregó que, mientras su pareja se encontraba en esta actividad, ella permaneció atendiendo diferentes compromisos y responsabilidades pendientes, lo que le impidió desplazarse para asistir al matrimonio.

Además, explicó que el artista regresaba a Colombia en horas de la noche del domingo, prácticamente en la madrugada del lunes, lo que hacía inviable su presencia en la ceremonia.

La empresaria también reveló que Pipe Bueno le propuso acompañarlo en una próxima oportunidad a este tipo de encuentros espirituales, propuesta que aseguró evaluar dependiendo de su disponibilidad y organización personal.

De igual forma, el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados en el mundo del entretenimiento colombiano en las últimas semanas. La unión reunió a varios artistas reconocidos del género popular, lo que aumentó la expectativa del público y generó debates sobre quiénes asistieron y quiénes no.

Entre los invitados destacados estuvieron figuras como Alzate, Francy y Arelys Henao, quienes acompañaron a la pareja en su celebración, reflejando la cercanía del círculo artístico del género popular.

La explicación de Luisa Fernanda W puso fin a las especulaciones que circulaban entre seguidores, quienes habían interpretado su ausencia como una posible señal de distanciamiento con los recién casados. Con su aclaración, la influencer dejó claro que la decisión estuvo motivada exclusivamente por razones personales y compromisos previamente establecidos.

Este episodio evidencia el interés que despiertan los eventos personales de figuras públicas y cómo las redes sociales se han convertido en un espacio clave para que celebridades respondan directamente a inquietudes del público, manteniendo una comunicación constante con sus seguidores.

