¿Debes vacunarte contra el sarampión en Colombia? Conoce si estás en la lista

Colombia se enfrenta a una alerta sanitaria por el regreso del sarampión después de confirmar tres casos relacionados con personas que viajaron al exterior, según informó el Ministerio de Salud y Protección Social.

Esta situación activa medidas de prevención para evitar la reintroducción del virus en el país, que había sido declarado libre de sarampión autóctono desde 2014.

La detección de estos casos ha llevado a las autoridades a emitir la Circular 004 de 2026, que define claramente los grupos de población que deben verificar y completar sus esquemas de vacunación para protegerse de esta enfermedad altamente contagiosa.



¿Los Niños y adolescentes deben vacunarse en contra del sarampión ?

Uno de los principales grupos que deben vacunarse son los niños y niñas:

Entre 6 y 11 meses: aquellos que viajen a países con riesgo o vivan en zonas priorizadas deben recibir dosis cero y luego completar el esquema a los 12 y 18 meses.

aquellos que viajen a países con riesgo o vivan en zonas priorizadas deben recibir dosis cero y luego completar el esquema a los 12 y 18 meses. De 1 a 10 años: deben tener las dos dosis de la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas).

deben tener las dos dosis de la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas). De 6 a 16 años: quienes no participaron en la campaña nacional de 2020–2021 necesitan una dosis adicional de la vacuna bivalente SR.

Estos pasos ayudan a garantizar que los más jóvenes tengan una protección sólida, especialmente ahora que el virus circula con mayor fuerza en otros países de América debido a un repunte de casos.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Además de los niños y adolescentes, hay otros segmentos de la población con recomendación explícita de vacunación:

Viajeros de 11 a 59 años sin historial de vacunación verificable deben aplicarse al menos una dosis 15 días antes del viaje.

sin historial de vacunación verificable deben aplicarse al menos una dosis 15 días antes del viaje. Personal de salud , cuyas instituciones deben verificar y completar su esquema si es necesario.

, cuyas instituciones deben verificar y completar su esquema si es necesario. Contactos cercanos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedentes inciertos.

menores de 60 años o con antecedentes inciertos. Personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional, que tienen mayor riesgo de exposición por movilidad constante.

La vacuna contra el sarampión y la rubéola está disponible de forma gratuita en más de 3 000 puntos de vacunación en todo el país, incluidos aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y brigadas móviles que se han desplegado para facilitar el acceso.

¿Por qué es importante vacunarse contra el sarampión?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite con facilidad por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Aunque la mayoría de los casos graves ocurren en niños, puede afectar a cualquier persona que no tenga protección.

Las autoridades han recordado que mantener altos niveles de vacunación es la forma más eficaz de evitar brotes y proteger a la comunidad completa. Esto es especialmente importante en eventos masivos, viajes internacionales y escenarios donde la exposición al virus es más probable.

Ante esta alerta, el Ministerio de Salud también hace un llamado a padres, cuidadores y viajeros para que revisen sus esquemas de vacunación y acudan a los servicios de salud si presentan síntomas compatibles con el sarampión, como fiebre y erupciones en la piel.