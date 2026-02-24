Abuelita fallece segundos después de entrevista por falta de medicamentos; infarto súbito

El caso de Cecilia Quintero estremeció a Cúcuta luego de que se conociera un video grabado en una farmacia de Cafam, ubicada en el barrio Los Caobos, donde la mujer colapsó segundos después de denunciar públicamente la falta de entrega de medicamentos para ella y su familia.

Todo ocurrió cuando Cecilia llegó al dispensario a reclamar varios insumos médicos que tenía pendientes desde hace meses. Según relató en la entrevista que quedó registrada en video por el periodista Jorge Gómez, acudió al lugar por los pañales de su hijo con discapacidad, los medicamentos para una arritmia que su esposo debía tomar a diario y también por sus propios tratamientos, ya que era paciente renal.

Durante la grabación, Cecilia se identificó y explicó la difícil situación que estaba enfrentando con las fórmulas médicas. Contó que su hijo utiliza silla de ruedas en gran parte de su movilidad y que los pañales le habían sido formulados desde meses atrás, pero no se los entregaban con regularidad. Indicó que había pendientes desde diciembre y que, según le informaban en la farmacia, algunos pedidos habían sido anulados por supuestos vencimientos.

En su testimonio, la mujer expresó su inconformidad por la forma en que se manejaban las entregas. Dijo que había visto cómo medicamentos que eran de uso institucional terminaban en manos de particulares y aseguró que existían irregularidades en el manejo de los productos que debían llegar a los pacientes.

Además, mencionó el estado de salud de su esposo, quien había sido sometido a una cirugía cardíaca y requería un medicamento diario para evitar complicaciones. Según sus palabras, si no lo tomaba, su vida corría riesgo. A esto se sumaba su propio tratamiento como paciente renal, el cual tampoco le estaba siendo entregado desde hacía varios meses.

Momento exacto en el que la mujer se desploma

Mientras hablaba con el periodista y con otros usuarios que también estaban esperando atención, Cecilia se veía visiblemente cansada. Después de terminar su intervención, la cámara giró hacia otro paciente que iba a dar su versión, pero en ese momento la mujer cayó al suelo frente a quienes estaban en la farmacia.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla, pero, según se observa en el registro, la situación se tornó crítica en cuestión de segundos. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó una fuerte reacción entre ciudadanos que también han reportado demoras en la entrega de medicamentos. Muchos usuarios expresaron su indignación y señalaron que la mujer murió mientras hacía lo que venía haciendo desde hacía meses: reclamar por los tratamientos que necesitaba su familia.

El caso también despertó cuestionamientos hacia la entidad a la que estaban afiliados Cecilia, su esposo y su hijo. Según se indicó en el lugar, todos pertenecían a Nueva EPS y tenían fórmulas pendientes por entregar.

Tras conocerse lo ocurrido, la EPS informó que abrió una investigación interna para esclarecer qué pasó con las órdenes médicas que estaban sin despachar y qué ocurrió el día en que Cecilia acudió a la farmacia. De acuerdo con lo señalado por la entidad, el objetivo es revisar los procesos de entrega y determinar si hubo fallas en la atención.

