Giro en caso Diana Ospina: fueron dos secuestros y estuvo en una casa varias horas

El caso de Diana Ospina, que en un principio fue reportado como una desaparición seguida de un robo bajo la modalidad de paseo millonario tras salir de la discoteca Theatron, dio un giro sustancial en las últimas horas. Nuevas revelaciones indican que la mujer habría sido víctima de dos secuestros consecutivos y que permaneció retenida en una vivienda durante varias horas.

La información fue revelada por el periodista Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, donde explicó que la diseñadora no solo fue despojada de su dinero, sino que posteriormente habría sido entregada a otro grupo delincuencial con fines extorsivos.

Dos momentos de cautiverio

Según lo expuesto en la emisora, el primer hecho correspondió a un paseo millonario, en el que los delincuentes buscaban vaciar sus cuentas bancarias. Sin embargo, al no lograr obtener la suma que esperaban, la habrían trasladado y retenido bajo control de una segunda banda criminal.



“ No fue un secuestro, fueron dos. Uno para sacarle plata y después, como no pudieron obtener todo lo que querían, la entregan a otro grupo”, explicó el comunicador, citando fuentes cercanas a la investigación.



Las nuevas hipótesis indican que Diana Ospina estuvo varias horas en una casa, donde habría permanecido privada de la libertad antes de ser finalmente liberada.

Presión del GAULA y liberación

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que la aparición de la mujer en el CAI Mirador, en la vía hacia Choachí, no obedeció a una decisión espontánea de los delincuentes, sino a la presión ejercida por el GAULA.

De acuerdo con el funcionario, hacia las 8:30 o 9:00 de la noche los responsables se vieron obligados a dejarla en libertad ante el cerco de las autoridades. Además, aseguró que las capturas de los integrantes de esta estructura —que operaría utilizando taxis para interceptar a sus víctimas— están próximas a concretarse.

Cambio en la estrategia judicial

Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía de Bogotá adoptó una decisión jurídica relevante: estos casos ya no serán tramitados como hurtos calificados, sino como secuestro, lo que implica penas más severas y mayores restricciones para que los implicados recuperen la libertad.

La investigación continúa bajo estricta reserva para no entorpecer las diligencias y garantizar que, una vez se produzcan las capturas, el proceso de judicialización sea sólido.

Este nuevo panorama transforma la dimensión del caso de Diana Ospina, que pasó de ser considerado un robo agravado a una compleja operación criminal con doble retención y presunta articulación entre bandas dedicadas al secuestro y la extorsión en la capital.