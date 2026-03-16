¿Murió Reynaldo Armas? la verdad sobre el cantautor venezolano que estuvo en UCI en Bogotá

El cantautor venezolano Reynaldo Armas generó preocupación entre seguidores luego de conocerse que atravesó una situación compleja de salud mientras se encontraba en Bogotá. Durante varias semanas, el artista permaneció hospitalizado en un centro médico de la capital colombiana, donde recibió atención especializada.

El intérprete de música llanera, conocido por temas como 'A usted' y 'Una parte de mi patria', estuvo internado aproximadamente 30 días en la Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los centros médicos de alta complejidad del país.

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Durante su estancia en la clínica, el cantante también pasó algunos días bajo manejo en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), situación que generó inquietud entre sus seguidores y personas cercanas al mundo de la música llanera.



¿Qué le pasó a Reynaldo Armas?

De acuerdo con información entregada por su equipo de prensa, el artista enfrentó una complicación de salud que requirió tratamiento médico especializado y seguimiento constante por parte de profesionales.



Aunque no se dieron detalles específicos sobre el diagnóstico, el propio cantante describió el proceso como un episodio “largo, tedioso, peligroso y fuerte”, palabras con las que explicó a sus seguidores la complejidad del momento que vivió, además dijo: "Gracias a Diosito aquí estamos ya de salida" refiriéndose a la mejora en su estado de salud.

Durante su hospitalización, el cantante permaneció bajo observación médica mientras recibía el tratamiento indicado por los especialistas. Durante esos días, en redes sociales también circularon mensajes de apoyo de seguidores y personas vinculadas al mundo de la música.

Luego de varias semanas de atención médica, el cantante logró superar la etapa más delicada de su recuperación. Tras completar cerca de un mes de hospitalización, el artista recibió el alta médica y pudo continuar su recuperación fuera del centro médico.

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Posteriormente regresó a su país, donde sigue en proceso de recuperación bajo supervisión médica y cumpliendo con las recomendaciones entregadas por especialistas. Su familia también acompañó el proceso durante los días de hospitalización, brindándole apoyo constante mientras avanzaba su tratamiento.

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¿Quién es Reynaldo Armas?

Reynaldo Armas es uno de los cantautores más representativos de la música llanera venezolana. Nació el 4 de agosto de 1953 en el estado Guárico y construyó una carrera artística con decenas de álbumes y cientos de composiciones dentro del género del joropo.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido por su aporte al folclor llanero y por su trabajo como compositor e intérprete. Incluso se convirtió en uno de los artistas del género en recibir reconocimiento internacional, incluido un Latin Grammy al mejor álbum folclórico en 2013.

Mientras avanza su recuperación, el cantante continúa bajo seguimiento médico y ha compartido algunas actualizaciones sobre su estado de salud a través de sus cuentas oficiales.