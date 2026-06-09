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Profesor Salomón acierta en reciente predicción; ¿le atinará a resultados de elecciones?

Durante su participación en Cada Loco con su Tema, el reconocido guía espiritual lanzó una predicción que se cumplió pocos días después.

Profesor Salomón acierta predicción del partido del Junior
Profesor Salomón acierta en reciente predicción; ¿le atinará a resultados de elecciones?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

El reconocido Profesor Salomón, pasó por Cada Loco con su Tema y entregó varios vaticinios sobre varios aspectos eventos importantes de los siguientes días, al punto que uno de estas predicciones, se terminó volviendo realidad. Hecho que dejó a más de uno expectante sobre lo que puede pasar.

Antes de que se jugará el partido de vuelta de la gran final del fútbol profesional colombiano, en donde el conjunto de Barranquilla tenía una ventaja de 3 goles, pese a eso, había expectativa con el equipo antioqueño. Sin embargo, el Profesor Salomón no titubeó y al ser preguntado sobre el resultado mencionó: “Junior tu papá. Tu papá solamente le digo eso”.

Puedes leer: Profesor Salomón habla de resultados en segunda vuelta para presidente: “Por una nariz”

El profe aseguró que, más allá de la lógica del fútbol, era un tema de energía. Posteriormente, este lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Junior de Barranquilla se coronó bicampeón al alcanzar su estrella número doce, pese a la derrota 0-1.

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Gracias a este resultado del equipo de Barranquilla, la gente está a la expectativa de las otras predicciones que realizó el guía espiritual durante su pasó con Cada Loco con su Tema.

¿Cuál es la otra predicción del Profesor Salomón que se puede cumplir?

Durante el programa, el Profesor Salomón también se refirió a las elecciones presidenciales de 2026, inicialmente, en una visita pasada mencionó que la carrera a la Casa de Nariño sería ganada por un hombre descartando a una mujer que, aunque estará en la contienda, no logrará imponerse. Esto en relación a la participación de Paloma Valencia

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Por lo cuál, en Cada Loco con su Tema el pasado 4 de junio , Salomón advirtió que la competencia será feroz y se definirá por un margen mínimo: “van a ganar por una nariz... va a estar muy apretado”. Además, señaló que la fórmula vicepresidencial de De la Espriella, José Manuel Restrepo, cuenta con una energía de "gran poder" y experiencia, mientras que Aida Quilcué, fórmula de Cepeda, posee una energía fuerte pero que aún no siente con la fuerza necesaria.

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Finalmente, el Profesor Salomón lanzó un dato histórico-astrológico y recordó que la presidencia de Colombia parece tener una conexión especial con el signo de los reyes, Leo, "Los presidentes de signo Leo son Iván Duque, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y Andrés Pastrana... no hay quinto malo", esto debido a que De la Espriella es de este signo.

Pese a todo, concluyó su intervención invitando a los colombianos a la unión y la oración, asegurando que, independientemente del ganador, el país enfrentará retos económicos y morales profundos que requieren sanación y perdón.

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