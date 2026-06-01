¿Habrá cara a cara? Fuerte cruce entre Cepeda y De la Espriella por el debate presidencial

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia, los ciudadanos se preguntan cuándo se llevará a cabo el primer cara a cara entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, a día de hoy, no existe una fecha confirmada, hora ni lugar definido para este encuentro político. Aunque ambos candidatos han manifestado públicamente su intención de debatir, las campañas se encuentran en una fase de exigencias mutuas y aún no se ha llegado a un acuerdo formal sobre las condiciones del evento.

Puedes leer: De la economía al fracking: Las propuestas opuestas de Iván Cepeda y De la Espriella



El panorama de cara al balotaje del próximo 21 de junio se mantiene bajo una alta tensión política. Mientras los equipos de trabajo intentan acordar las reglas del juego, los electores permanecen a la expectativa de si se logrará concretar este debate crucial para el futuro del país.

El emplazamiento de Iván Cepeda y sus condiciones

El detonante de la discusión ocurrió el lunes 1 de junio, cuando el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, utilizó sus redes sociales para "emplazar" oficialmente a un debate político a su contrincante de derecha.

Cepeda, quien obtuvo el segundo lugar en las urnas con el 40,9% de los votos, aseguró que designará un equipo especializado para negociar los términos y formatos del encuentro.

Publicidad

Es importante recordar que el líder de izquierda se había negado a participar en los debates previos a la primera vuelta del 31 de mayo. No obstante, cambió su postura argumentando la necesidad de contrastar los dos proyectos de país de manera directa en esta nueva etapa electoral.

¿Cuándo es la segunda vuelta y cuantos votos necesita Cepeda o De la Espriella para ganar? Foto: fotos tomadas de redes sociales

La respuesta de Abelardo de la Espriella

Por su parte, Abelardo de la Espriella, vencedor de la primera vuelta electoral con el 43,7% de los sufragios, no tardó en responder al llamado, pero bajo estrictas condiciones preliminares.

Publicidad

El abogado y candidato por Defensores de la Patria aceptó el reto, pero exigió que Cepeda reconozca primero los resultados del preconteo emitidos por las autoridades electorales.

De la Espriella propuso inicialmente los estudios del medio de comunicación Semana para realizar el encuentro el martes 9 de junio a las 7:00 p. m.. A pesar de esta propuesta, la campaña de Cepeda desestimó dicha opción argumentando que su rival "está acostumbrado a actuar sin reglas" y que los términos deben ser pactados de común acuerdo por delegados de ambas partes y no de forma unilateral.

Puedes leer: Astrólogo que predijo triunfo de Petro dice quién ganará la presidencia en 2026

¿Qué falta para que se confirme el debate?

Para que el debate presidencial de la segunda vuelta en Colombia sea una realidad, se deben superar los siguientes puntos de discordia entre las campañas:



Aceptación de resultados: La validación mutua de los datos escrutados de la primera vuelta.

La validación mutua de los datos escrutados de la primera vuelta. Elección del medio o canal: Consensuar un escenario neutral o una alianza de medios públicos y privados.

Consensuar un escenario neutral o una alianza de medios públicos y privados. Formato de preguntas: Definir si el cuestionario será libre o estructurado temáticamente.

El país sigue atento a las negociaciones de última hora para conocer si los candidatos se medirán de cara al electorado antes de la cita definitiva en las urnas el 21 de junio.