Jorge Barón destapa la verdadera razón por la que dejó de dar la “patadita” a las mujeres

Si creciste viendo la televisión colombiana, seguramente tienes grabada en la memoria la imagen de Jorge Barón recorriendo los pueblos de Colombia con su emblemático programa 'El show de las estrellas'.

Durante más de cinco décadas, este espacio ha sido la vitrina principal para artistas nacionales e internacionales, pero hay un gesto que se convirtió en una marca imborrable: la famosa “patadita de la buena suerte”.

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Sin embargo, si eres un observador detallista, habrás notado algo curioso: Jorge Barón solo realiza este gesto con los hombres. Aunque durante años fue una tradición generalizada, el presentador decidió hacer un cambio radical en su interacción con las mujeres en el escenario.

¿Por qué Jorge Barón no le da la patadita de la buena suerte a las mujeres?

Él mismo confesó para una emisora que no le parecía bien mostrar a una mujer recibiendo una patadita en televisión nacional.

No obstante, la insistencia de su equipo técnico y camarógrafos, quienes estaban convencidos de que sería un "hit", lo persuadió de incluirla en la edición final.

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El éxito fue masivo, tal como predijeron los técnicos, pero trajo consigo una consecuencia inesperada: la desaprobación de un sector de la opinión pública.

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Jorge Barón relató que un periódico muy importante de Colombia le dedicó un editorial criticando duramente el gesto, cuestionando cómo se le ocurría darles "pataditas" a las mujeres.

Al leer las críticas, el presentador reflexionó y le dio la razón al periodista. A partir de ese momento, tomó la determinación de no volver a repetir ese movimiento con las cantantes femeninas.

Ante la insistencia del público que lo encontraba en aeropuertos y centros comerciales pidiéndole el famoso augurio para las mujeres, Barón ideó una alternativa que perdura hasta hoy: reemplazó la patadita por "el besito de la buena suerte".

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¿Cómo nació la patadita de la buena suerte de Jorge Barón?

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, este gesto no fue planeado desde los inicios del programa. Todo se remonta a una grabación en el municipio de Girardot, donde la invitada principal era la cantante Marbelle.

En aquel entonces, la artista estaba atravesando una etapa de transición profesional muy importante: buscaba dejar atrás el género "tecnocarrilera" para incursionar en la música ranchera.

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Marbelle se sentía muy angustiada porque temía que el público no aceptara su nuevo trabajo musical.

La situación era tan crítica que, según recuerda Barón, incluso le pidió al arzobispo de Girardot, quien había ido a saludarlo al camerino, que le diera la bendición a la cantante para calmar sus nervios.

A pesar de la bendición, el inicio del show no fue el esperado. El público estaba "apagado" y no reaccionaba con entusiasmo ante las rancheras, pues todos esperaban éxitos como "Collar de perlas".

Fue en ese momento de incertidumbre cuando a Jorge Barón se le ocurrió una idea espontánea para "resolver la papeleta". Recordó a su amigo, el presentador mexicano Raúl Velasco, quien en su programa 'Siempre en Domingo' solía dar una patada a los artistas jóvenes como símbolo de buen augurio.

Barón decidió aplicar la misma fórmula y le dio la patadita a Marbelle. La reacción fue inmediata: el público se encendió, la cantante se llenó de confianza y el show terminó siendo un éxito rotundo.