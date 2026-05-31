Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ELECCIONES PRESIDENCIALES
BENEFICIOS POR VOTAR
SEGUNDA VUELTA COLOMBIA
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Paloma Valencia se une a Abelardo De La Espriella para segunda vuelta presidencial

Paloma Valencia se une a Abelardo De La Espriella para segunda vuelta presidencial

La senadora ha hecho oficial su postura de cara a la etapa final de los comicios, sumando fuerzas con la campaña de Abelardo De La Espriella.

Paloma Valencia toma una decisión radical para 2° vuelta presidencial
Paloma Valencia toma una decisión radical para 2° vuelta presidencial
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 31 de may, 2026

La reconocida figura política Paloma Valencia ha anunciado formalmente que apoyará a Abelardo De La Espriella en la instancia definitiva de la segunda vuelta electoral.

Este anuncio llega en un momento de alta tensión política y se ha convertido rápidamente en una de las principales tendencias en las plataformas digitales y redes sociales como WhatsApp, YouTube, Facebook e Instagram.

Puedes leer: ¿Cuántos votos sacó Abelardo De La Espriella en primera vuelta? se enfrentará a Cepeda

¿A quién apoyará Paloma Valencia en la segunda vuelta presidencial?

De acuerdo con la información oficial actualizada este mismo 31 de mayo, Paloma Valencia ha decidido volcar su apoyo hacia la candidatura de Abelardo De La Espriella.

Te puede interesar

Álvaro Uribe el único que logró ganar en primera vuelta presidencial
Nación

¿Cuándo fue la última vez que las elecciones presidenciales se definieron en primera vuelta?

De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta
Nación

De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta tras un empate histórico

Esta decisión se sitúa en el contexto de la segunda vuelta, la fase final de las elecciones donde los ciudadanos deberán elegir el rumbo del país para los próximos cuatro años.

El respaldo de Valencia no solo es un mensaje para sus seguidores, sino que posiciona a De La Espriella como una de las figuras centrales en el tablero político actual.

¿Cuál es el panorama político actual de cara a las elecciones de 2026?

El anuncio de Paloma Valencia ocurre en medio de un clima político agitado donde otras figuras de peso también están generando conversación.

Publicidad

Puedes leer: Abelardo De La Espriella y su efusividad al conocer resultados de primera vuelta

Por ejemplo, se ha conocido la controversia generada por Ramiro Bejarano, quien se pronunció sobre los fallos judiciales que involucran al presidente Petro, señalando como "peligroso" el incumplimiento de órdenes por parte de un mandatario.

Publicidad

Asimismo, el entorno político se ve influenciado por las declaraciones de Armando Benedetti, quien confirmó que el presidente Petro ha contemplado seriamente la posibilidad de radicarse en Barranquilla, específicamente en el Caribe colombiano, lo que añade otra capa de complejidad al debate nacional mientras se desarrolla la contienda electoral.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella

Elecciones presidenciales