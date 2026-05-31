Paloma Valencia se une a Abelardo De La Espriella para segunda vuelta presidencial

La reconocida figura política Paloma Valencia ha anunciado formalmente que apoyará a Abelardo De La Espriella en la instancia definitiva de la segunda vuelta electoral.

Este anuncio llega en un momento de alta tensión política y se ha convertido rápidamente en una de las principales tendencias en las plataformas digitales y redes sociales como WhatsApp, YouTube, Facebook e Instagram.

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¿A quién apoyará Paloma Valencia en la segunda vuelta presidencial?

De acuerdo con la información oficial actualizada este mismo 31 de mayo, Paloma Valencia ha decidido volcar su apoyo hacia la candidatura de Abelardo De La Espriella.

Esta decisión se sitúa en el contexto de la segunda vuelta, la fase final de las elecciones donde los ciudadanos deberán elegir el rumbo del país para los próximos cuatro años.

#ColombiaVota 🗳️| Paloma Valencia anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.



▶ ️ Más detalles acá. 👇🏻 pic.twitter.com/0XqhhxGM6B — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) May 31, 2026

El respaldo de Valencia no solo es un mensaje para sus seguidores, sino que posiciona a De La Espriella como una de las figuras centrales en el tablero político actual.

¿Cuál es el panorama político actual de cara a las elecciones de 2026?

El anuncio de Paloma Valencia ocurre en medio de un clima político agitado donde otras figuras de peso también están generando conversación.

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Por ejemplo, se ha conocido la controversia generada por Ramiro Bejarano, quien se pronunció sobre los fallos judiciales que involucran al presidente Petro, señalando como "peligroso" el incumplimiento de órdenes por parte de un mandatario.

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Asimismo, el entorno político se ve influenciado por las declaraciones de Armando Benedetti, quien confirmó que el presidente Petro ha contemplado seriamente la posibilidad de radicarse en Barranquilla, específicamente en el Caribe colombiano, lo que añade otra capa de complejidad al debate nacional mientras se desarrolla la contienda electoral.

