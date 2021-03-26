En vivo
La Kalle  / Paloma Valencia

Paloma Valencia

Política senadora de Colombia

  • Paloma Valencia da detalles de las manchas en el rostro de Uribe
    Paloma Valencia da detalles de las manchas en el rostro de Uribe; ¿es cáncer de piel?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Nación

    Paloma Valencia da detalles de las manchas en el rostro de Uribe; ¿es cáncer de piel?

    La exsenadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático se refirió a las especulaciones sobre una presunta enfermedad de Álvaro Uribe.

  • Paloma Valencia revela su relación con María Fernanda Cabal
    Paloma Valencia revela cómo quedó su relación con Cabal: ¿ya no se hablan?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Nación

    Paloma Valencia revela cómo quedó su relación con Cabal; ¿ya no se hablan?

    La precandidata presidencial pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y se refirió a su excompañera del Centro Democrático.

  • Paloma Valencia habla sobre su amento de peso en El Klub de la Kalle
    Paloma Valencia, senadora
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Paloma Valencia habla de los “kilitos de más” que ganó en los últimos años

    Una imagen mostrada en El Klub de La Kalle avivó la conversación sobre su cambio físico y puso el tema sobre la mesa, lo que llevó a la senadora a responder sin rodeos.

  • Espada de Bolívar.jpg
    Espada de Bolívar
    / FOTO: AFP
    Virales

    Lapsus de Paloma Valencia: confundió espada de Bolívar con katana del hijo de Pablo Escobar

    La senadora publicó la imagen de Juan Pablo Escobar, mencionando la representativa espada y al M-19.

  • Sin título.png
    Juan José Lafaurie, hijo de la senadora y de José Félix Lafaurie
    /Foto: Instagram
    Noticias

    "Sin Uribe tu mamá no sería senadora": Paloma Valencia regañó a hijo de María Fernanda Cabal

    Al regaño se sumó Jose Félix Lafaurie, papá del joven, quien no dudó en 'halarle las orejas' y pedir respeto.

  • Uribe y Lopéz
    “Es muy repelente conmigo, pero le deseo pronta recuperación”: Uribe a Claudia López
    /Foto: AFP - Instagram: claudialopezcl
    Farándula

    “Es muy repelente conmigo, pero le deseo pronta recuperación”: Álvaro Uribe a Claudia López

    El expresidente se manifestó tras enterarse del contagio de la alcaldesa de Bogotá y le deseó pronta mejoría.

  • Paloma Valencia.jpg
    Los mejores memes de Paloma Valencia y su hija Amapola
    / Foto: Senado de la República - YouTube
    Virales

    Le llueven memes a Paloma Valencia por el video donde su hija Amapola la interrumpe en un debate

    Las redes sociales explotaron con el gracioso momento en que la pequeña contradice el discurso que su madre hacía sobre el maltrato infantil.

  • Paloma Valencia hija.PNG
    Hija de Paloma Valencia interrumpe sesión
    / Foto: Twitter
    Virales

    Video: Paloma Valencia quedó como ‘un cuero’ por pregunta de su hija en plena sesión virtual

    La senadora defendía la prohibición del castigo físico a niños y su hija la interrumpió con la pregunta: “Entonces ¿por qué tú me pegas?"

