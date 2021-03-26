La Kalle Paloma Valencia
Paloma Valencia
Política senadora de Colombia
Paloma Valencia da detalles de las manchas en el rostro de Uribe; ¿es cáncer de piel?
La exsenadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático se refirió a las especulaciones sobre una presunta enfermedad de Álvaro Uribe.
Paloma Valencia revela cómo quedó su relación con Cabal; ¿ya no se hablan?
La precandidata presidencial pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y se refirió a su excompañera del Centro Democrático.
Paloma Valencia habla de los “kilitos de más” que ganó en los últimos años
Una imagen mostrada en El Klub de La Kalle avivó la conversación sobre su cambio físico y puso el tema sobre la mesa, lo que llevó a la senadora a responder sin rodeos.
Lapsus de Paloma Valencia: confundió espada de Bolívar con katana del hijo de Pablo Escobar
La senadora publicó la imagen de Juan Pablo Escobar, mencionando la representativa espada y al M-19.
"Sin Uribe tu mamá no sería senadora": Paloma Valencia regañó a hijo de María Fernanda Cabal
Al regaño se sumó Jose Félix Lafaurie, papá del joven, quien no dudó en 'halarle las orejas' y pedir respeto.
“Es muy repelente conmigo, pero le deseo pronta recuperación”: Álvaro Uribe a Claudia López
El expresidente se manifestó tras enterarse del contagio de la alcaldesa de Bogotá y le deseó pronta mejoría.
Le llueven memes a Paloma Valencia por el video donde su hija Amapola la interrumpe en un debate
Las redes sociales explotaron con el gracioso momento en que la pequeña contradice el discurso que su madre hacía sobre el maltrato infantil.
Video: Paloma Valencia quedó como ‘un cuero’ por pregunta de su hija en plena sesión virtual
La senadora defendía la prohibición del castigo físico a niños y su hija la interrumpió con la pregunta: “Entonces ¿por qué tú me pegas?"