Argentino que habría sido robado en Bogotá cuenta lo que pasó tras video que lo hizo viral

En entrevista con el programa El Klub de La Kalle, Augusto Cardinale, el ciclista argentino que se volvió tendencia en redes sociales, aclaró lo ocurrido durante el episodio que lo puso en el centro de la conversación digital.

Aunque inicialmente se habló de un robo en el sector de Soacha o Bosa, él mismo explicó que no se trató de un asalto violento.

Argentino se hace viral tras ser robado en Bogotá

Según relató, ese día pedaleaba con la “cabeza en otro lado”, afectado por la reciente separación de su pareja, Catalina, con quien llevaba tres años de relación. Mientras avanzaba en bicicleta, sintió un movimiento extraño y, al voltearse, su mochila ya no estaba.



Reconoció que probablemente fue un error suyo, pues no la había asegurado bien y pudo haberse caído o alguien la tomó rápidamente sin que él lo notara.



La pérdida ocurrió justo después de despedirse de Catalina, quien decidió regresar a Argentina porque extrañaba a su familia, mientras él optó por continuar su sueño de recorrer Latinoamérica en bicicleta.

Augusto confesó que iba pedaleando cuando sucedió el incidente. A pesar de la ruptura, destacó que ella ha sido un apoyo clave, incluso prestándole su cuenta y tarjeta para que pudiera retirar dinero desde el exterior.

En el video viral, también expresó su inconformidad con la atención recibida al intentar denunciar la pérdida de su pasaporte y DNI. Contó que un policía le indicó que debía ir a otro lugar para hacer el trámite, lo que lo obligó a desplazarse cerca de 15 kilómetros para formalizar la denuncia.

Sin embargo, dejó claro que su experiencia con los colombianos es mayormente positiva, pues desde que ingresó por Ipiales recibe ayuda constante en forma de comida, alojamiento y café.

Augusto lleva casi un año viajando en bicicleta y el próximo 6 de marzo cumplirá doce meses de travesía. Duerme en carpa, muchas veces a la orilla de la carretera y prefiere acampar en rutas antes que en ciudades por razones de seguridad. Cocina arroz o fideos con ramas que recoge para hacer fuego y así mantener bajo su presupuesto.

Tras volverse viral, recibió entre 800 y 900 dólares en donaciones, lo que equivale a $3.369.755 aproximadamente, esto le permitió tramitar un nuevo pasaporte y pagar alojamiento. Figuras públicas como el comediante Hassam le enviaron mensajes de apoyo y otras personalidades y empresarios también interactuaron con su historia, ofreciéndole desde bicicletas nuevas hasta estadías en hoteles.

Ahora planea quedarse unos días más en Bogotá antes de viajar a la frontera con Ecuador para renovar su permiso de permanencia y luego recorrer Colombia durante 90 días más.

