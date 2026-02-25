Video: camioneta arrolla a presuntos fleteros y frustra robo de $30 millones

Una escena que parecía sacada de una película quedó grabada en video en la localidad de Engativá, en Bogotá. Dos hombres acababan de cometer un fleteo cuando una camioneta Duster blanca apareció en plena vía y los embistió, frustrando el robo de 30 millones de pesos.

La secuencia se volvió viral por la rapidez con la que se desarrollaron los hechos y por la reacción de quienes presenciaron la situación.

En la grabación se observa primero a un motociclista detenido en medio de la calle. Segundos después, otro hombre se acerca a un ciudadano de 60 años que acababa de retirar dinero de una entidad bancaria. Con pistola en mano, lo intimida y le arrebata un maletín que llevaba consigo. Todo ocurre en cuestión de segundos y bajo la mirada de varios testigos.

Justo cuando los responsables intentan escapar, una camioneta Duster blanca irrumpe en la escena. El vehículo se lanza contra ellos y provoca que el motociclista caiga al suelo junto con su cómplice. El impacto es directo y los dos quedan tendidos sobre el pavimento. A pesar del golpe, logran incorporarse y empiezan a correr para huir del lugar.

La víctima, al ver lo ocurrido, intenta seguirlos. Varias personas de la comunidad también reaccionan y salen detrás de ellos. La misma camioneta vuelve a arrancar y continúa el seguimiento por varias cuadras, mientras otros ciudadanos alertan a las autoridades sobre lo que acaba de pasar.

En otra toma del video, grabada en una calle cercana, se ve llegar una patrulla de la Policía. Allí se concreta la captura de los dos hombres señalados de participar en el robo. La persecución termina minutos después del hecho inicial, gracias a la rápida comunicación entre la comunidad y los uniformados que patrullaban el sector.

Según la información oficial, los policías fueron alertados sobre el fleteo apenas ocurrió. De inmediato activaron un plan candado que permitió cerrar varias vías del barrio Santa María del Lago, donde lograron interceptar a los presuntos responsables.

Las autoridades confirmaron que los hombres habían seguido a la víctima desde que salió del banco y esperaron el momento exacto para abordarlo cuando llegaba a su lugar de trabajo.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron un arma de fuego en poder de los capturados. Además, lograron recuperar los 30 millones de pesos que habían sido robados minutos antes y se inmovilizó la motocicleta que fue usada para cometer el asalto.

Los detenidos, de 35 y 36 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Las autoridades también informaron que uno de ellos tenía antecedentes por hurto y había estado en prisión en años anteriores, además de contar con una orden de captura vigente por fuga.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía Engativá, explicó que la captura fue posible gracias a la reacción inmediata de la comunidad y al patrullaje en la zona.

Señaló que los uniformados fueron informados del robo a una persona que acababa de retirar dinero y que el cierre de vías permitió ubicar rápidamente a los señalados.

