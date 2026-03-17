Yeferson Cossio de luto: así dio la noticia del fallecimiento de un miembro de su familia

El influenciador colombiano Yeferson Cossio atraviesa un momento profundamente doloroso tras confirmar la muerte de Akira, una de sus mascotas más importantes. La noticia se conoció este martes 17 de marzo, cuando reapareció en redes sociales con un mensaje que conmovió a miles de seguidores.

Cossio se encuentra fuera del país disfrutando de unos días de descanso junto a su hermana Cintia, su cuñado Johan López y su pareja Carolina Gómez. En medio del viaje, recibió la noticia que nadie espera: su perrita, a quien consideraba parte esencial de su vida, falleció pocas horas antes de que él hablara públicamente.

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¿Quién murió en la familia de Yeferson Cossio?

Según explicó el creador de contenido a través de varios videos en Instagram, Akira presentó una recaída de salud que obligó a llevarla de urgencia a atención veterinaria. Aunque recibió asistencia médica, la situación era más compleja de lo que parecía.

El propio influenciador contó que el cáncer que había padecido regresó y ya se encontraba muy avanzado, con afectación en todo el estómago. La condición no había sido detectada antes porque, según relató, la perrita nunca mostró señales evidentes de malestar.

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La noticia impactó aún más porque, apenas 17 días antes, Cossio había celebrado los 13 años de vida de Akira. En ese momento, compartió un video donde aparecía llorando, asegurando que sentía que podría ser su último cumpleaños, aunque pensaba que se debía solo a su edad avanzada.

“Yo me puse a llorar porque sentía que iba a ser el último año… pero porque estaba viejita. No sabía que estaba enferma”, contó visiblemente afectado.

Murió Akira, la perrita de Yeferson Cossio

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El lugar especial que ocupaba Akira en su vida

Aunque el influenciador ha rescatado y cuidado a varios animales a lo largo de los años, dejó claro que Akira tenía un significado distinto. Era una de las tres mascotas que lo acompañaron desde etapas muy tempranas de su carrera y de su vida personal.

Junto a Yackie y Luna, formaba parte del grupo que él describe como “sus hijas”, animales que estuvieron presentes cuando aún no era una figura masiva en internet. Esa cercanía hizo que la pérdida fuera aún más difícil de procesar.

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En la publicación donde anunció el fallecimiento, también compartió una imagen antigua de su padre —quien murió años atrás— abrazando a la perrita, un detalle que reforzó la carga emocional del momento.

Cossio confesó sentirse en shock, con tristeza profunda pero sin poder reaccionar completamente. Dijo que tiene ganas de llorar, pero que todavía no logra hacerlo, como si la noticia fuera demasiado reciente para asimilarla.

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