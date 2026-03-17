Fallece reconocido timbalero de la orquesta de Willy García; en su carro y en segundos

La salsa colombiana está de luto. Luder “Junior” Quiñones, reconocido timbalero que acompañaba al cantante Willy García, falleció este martes tras un ataque ocurrido en el barrio Bretaña, en el sur de Cali. La noticia cayó como un baldado de agua fría entre músicos, seguidores y colegas que lo conocían por su talento y su energía sobre el escenario.

De acuerdo con los primeros reportes, el artista se encontraba dentro de su camioneta cuando fue interceptado por personas que se movilizaban en motocicleta. Tras lo sucedido, fue trasladado con vida a un centro médico, pero minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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Junior Quiñones era ampliamente respetado dentro del circuito salsero. Su nombre estaba ligado a décadas de trabajo musical, giras y presentaciones en distintos países, donde se ganó el reconocimiento como uno de los grandes percusionistas del género.

Una trayectoria ligada a la élite de la salsa

El músico caleño no era un desconocido en la industria. En su hoja de vida aparecen agrupaciones históricas como Grupo Niche, una de las orquestas más influyentes de América Latina. También trabajó junto a Los Hermanos Lebrón, referentes de la salsa dura, y participó en proyectos que marcaron distintas épocas del género.

Su carrera incluyó además pasos por la Orquesta La Octava Dimensión, La Suprema Corte del maestro Andrés Viáfara y el Proyecto Omega del maestro Cheo Angulo. Cada una de estas agrupaciones aportó a la construcción de un estilo potente, preciso y muy respetado entre los músicos.

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Quienes compartieron tarima con él coinciden en que su forma de tocar los timbales combinaba fuerza, técnica y sabor, elementos esenciales para la salsa que nace en Cali. Su sonido era inconfundible y lograba levantar al público en segundos.

Quién era Junior Quiñones, timbalero de Willy García

La relación con Willy García venía desde principios de los años 2000, cuando coincidieron en el proyecto Son de Cali. Desde entonces mantuvieron una cercanía tanto profesional como personal, consolidando una dupla muy querida por los seguidores del género.

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Las autoridades adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque. Mientras tanto, familiares, amigos y colegas esperan respuestas sobre este hecho que ha conmocionado al sector cultural de la ciudad.

Más allá de la investigación, lo cierto es que la partida de Junior deja un vacío en las orquestas donde trabajó y en el público que lo vio brillar con sus timbales. Su legado queda ligado a grandes agrupaciones, grabaciones y presentaciones que forman parte de la historia reciente de la salsa colombiana.

Su nombre seguirá sonando cada vez que un tema salsero haga vibrar las pistas de baile, recordando a un músico que dedicó su vida a ponerle ritmo a una de las tradiciones musicales más queridas del país.